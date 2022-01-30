Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)

Підприємці приїхали на Київщину із Волині, щоб доставити вбивці деревину.

Подвійне вбивство у місті Васильків Київської області обросло новими подробицями. За "гарячим слідом" зловмисника вдалося затримати й з’ясувалося, що він розправився з подружжям після словесного конфлікту.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на власній сторінці у Facebook.

З його слів стало відомо, що 29 січня у Василькові знайшли фургон з тілами 45-річної жінки та 50-річного чоловіка. Вони приїхали з Волині у Київську область у власних справах, але їх жорстоко вбили.

"На тілі загиблих підприємців правоохоронці виявили численні забійні та колото різані рани", — зазначив Нєбитов.

У ході розшукових дій поліція затримала 52-річного чоловіка з Василькова. Саме його обґрунтовано підозрюють у подвійному вбивстві. Правоохоронці зазначили, що між ним та підприємцем з Волині спалахнув словесний конфлікт, після чого мешканець Василькова забив свого опонента молотком, а його дружину кілька раз вдарив ножем, внаслідок чого вона померла.

"Як виявилось, 29 січня підприємці з Волині приїхали в один із меблевих цехів Обухівщини доставити замовлену деревину. Між майстром та волинянином спалахнув конфлікт. Цеховик не стримав люті, схопився за молоток, вдарив підприємця, далі зарізав і його дружину. А щоб "замести сліди", сховав тіла вбитих в їхньому ж авто і повіз подалі від місця скоєння злочину", — повідомили у поліції.

Після вбивства зловмисник вивіз фургон на одну з вулиць у центрі Василькова, де і покинув.

Біля покинутого фургона було багато крові

Зловмисник покинув автомобіль на одній з центральних вулиць Василькова

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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