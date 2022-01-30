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Мужчину забил молотком, а женщину — зарезал: новые детали жуткого убийства в Киевской области (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Злоумышленник бросил фургон на одной из центральных улиц Василькова Новость обновлена 30 января 2022, 13:25
Злоумышленник бросил фургон на одной из центральных улиц Василькова

Предприниматели приехали на Киевщину из Волыни, чтобы доставить убийце древесину.

Двойное убийство в Василькове Киевской области обросло новыми подробностями. По "горячим следам" злоумышленника удалось задержать и выяснилось, что он расправился с супругами после словесного конфликта.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

С его слов стало известно, что 29 января в Василькове был найден фургон с телами 45-летней женщины и 50-летнего мужчины. Они приехали из Волыни в Киевскую область по своим делам, но их жестоко убили.

"На теле погибших предпринимателей правоохранители обнаружили многочисленные забойные и колото резаные раны ", — отметил Небытов.

В ходе розыскных действий полиция задержала 52-летнего мужчину из Василькова. Именно его обоснованно подозревают в двойном убийстве. Правоохранители отметили, что между ним и предпринимателем из Волыни разразился словесный конфликт, после чего житель Василькова забил своего оппонента молотком, а его жену несколько раз ударил ножом, в результате чего она умерла.

"Как оказалось, 29 января предприниматели из Волыни приехали в один из мебельных цехов Обуховщины доставить заказанную древесину. Между мастером и волынянином вспыхнул конфликт. Цеховик не сдержал ярости, схватился за молоток, ударил предпринимателя, дальше зарезал и его жену. А чтобы "замести следы" спрятал тела убитых в их же авто и увез подальше от места совершения преступления", — сообщили в полиции.

После убийства злоумышленник вывез фургон на одну из улиц в центре Василькова, где и бросил.

Около брошенного фургона было много крови
Около брошенного фургона было много крови
Злоумышленник бросил автомобиль на одной из центральных улиц Василькова
Злоумышленник бросил автомобиль на одной из центральных улиц Василькова

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черкасской области мужчина зарезал свою 24-летнюю сожительницу, младше его на 15 лет. Без матери остались двое маленьких деток – пятилетний мальчик и девочка, которой еще нет и двух лет. Именно малыши стали свидетелями жестокой расправы над матерью.

Теги:
#Киевская область #Полиция #Васильков #Двойное убийство
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