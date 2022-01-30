Мужчину забил молотком, а женщину — зарезал: новые детали жуткого убийства в Киевской области (фото, видео)

Предприниматели приехали на Киевщину из Волыни, чтобы доставить убийце древесину.

Двойное убийство в Василькове Киевской области обросло новыми подробностями. По "горячим следам" злоумышленника удалось задержать и выяснилось, что он расправился с супругами после словесного конфликта.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

С его слов стало известно, что 29 января в Василькове был найден фургон с телами 45-летней женщины и 50-летнего мужчины. Они приехали из Волыни в Киевскую область по своим делам, но их жестоко убили.

"На теле погибших предпринимателей правоохранители обнаружили многочисленные забойные и колото резаные раны ", — отметил Небытов.

В ходе розыскных действий полиция задержала 52-летнего мужчину из Василькова. Именно его обоснованно подозревают в двойном убийстве. Правоохранители отметили, что между ним и предпринимателем из Волыни разразился словесный конфликт, после чего житель Василькова забил своего оппонента молотком, а его жену несколько раз ударил ножом, в результате чего она умерла.

"Как оказалось, 29 января предприниматели из Волыни приехали в один из мебельных цехов Обуховщины доставить заказанную древесину. Между мастером и волынянином вспыхнул конфликт. Цеховик не сдержал ярости, схватился за молоток, ударил предпринимателя, дальше зарезал и его жену. А чтобы "замести следы" спрятал тела убитых в их же авто и увез подальше от места совершения преступления", — сообщили в полиции.

После убийства злоумышленник вывез фургон на одну из улиц в центре Василькова, где и бросил.

Около брошенного фургона было много крови

Злоумышленник бросил автомобиль на одной из центральных улиц Василькова

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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