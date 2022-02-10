Штормовий вітер із мокрим снігом: синоптики назвали дату різкого погіршення погоди в Україні
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У середині наступного тижня синоптики пророкують різку зміну погодних умов
Наступний тиждень принесе із собою суттєве погіршення погоди, на яке українцям варто очікувати вже в середині тижня. Синоптики відзначають, що упродовж перших робочих днів погодні умови будуть стабільними, дощів не прогнозують, проте вже 17-18 лютого країну накриють потужні опади та сильний вітер.
Вказану інформацію повідомила заступниця керівника відділу метеопрогнозів в українському гідрометцентрі Наталія Голеня, — пишуть "Факти".
З словами синоптика, з 14 по 16 лютого в Україні спостерігатиметься досить високе поле тиску, проте опадів очікувати не варто. А от у наступні дні, 17 та 18 лютого, атмосферний фронт переміститься та принесе із собою мокрий сніг, дощі та посилення вітру.
Щодо температури повітря, то у нічні години вона утримуватиметься на позначках 0…+6 градусів, удень — від 1 до градусів зі знаком "+".
На порталі sinoptik.ua інформація щодо різкого погіршення погодних умов підтверджується.
Так, згідно з наявними даними, у столиці з 17 по 19 лютого очікується похмура погода із сильним опадами у вигляді дощу. Проте температурні показники радуватимуть киян та утримуватимуться на позначках від +4 до +10 градусів тепла. У суботу, 19 лютого похолодає до нуля, ймовірний сніг.
У Харкові 17 лютого увесь день йтиме дощ, 18 та 19 лютого — очікуються дощі зі снігом. Температура повітря утримуватиметься на плюсових показниках, проте у ніч на суботу впаде до -1 градусу.
У Запоріжжі дощі очікуються 18 та 19 лютого. Погода буде похмурою, проте теплою. Температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів.
У Дніпрі також тепло до +6, проте дощитиме у п'ятницю та в суботу. Прогнозується також посилення вітру.
У Львові 17 лютого — дощі. 18 числа — дощ зі снігом, хоча температура повітря триматиметься на позначках від +2 до +6 градусів. На дорогах сильна ожеледиця. В суботу погода вкрай перемінлива — то сонце, то хмари і дощ зі снігом.
В Одесі по-весняному тепло. Температура повітря — від +3 до +9 градусів. Дощ ймовірний лише 18 лютого, у п'ятницю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду очікувати українцям до кінця поточного тижня.
Також нагадаємо, що синоптики обіцяють швидкий прихід весни у 2022 році.
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