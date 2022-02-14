У Мелітополі хлопець загинув на пішохідному переході: рідні бояться, що справу "замнуть"

І рідні юнака, і поліція шукають свідків ДТП, щоб з’ясувати, як сталося лихо

У Мелітополі Запорізької області поліцейські розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув неповнолітній. Трагедія сталася в суботу, 12 лютого, близько 8 години вечора на вулиці Інтеркультурній, яка веде до одного з густонаселених районів міста. За офіційними даними місцевого відділу поліції, наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину, здійснила 32-річна жінка-водій автомобіля Hyundai Sonata. На місце ДТП через 9 хвилин приїхала швидка допомога і постраждалого доправили до лікарні, проте врятувати його не змогли, близько півночі він помер.

На капоті "Хюндая" — вм’ятина від удару об пішохода

У поліції уточнюють – водійка автомобіля з місця події не ховалася і була тверезою. Але за яких обставин все сталося, повідомити поки що не можуть, ведеться досудове розслідування. І тому звертаються до всіх, хто міг бачити момент пригоди чи чий відеореєстратор його зафільмував.

Такий вигляд має перехід, на якому або поряд з ним трапилася трагедія.

Насамперед важливо дізнатися, чи пересувався хлопчина з переходу (він тут нерегульований) і з якою швидкістю їхав "Хюндай". Варто уточнити, що тут на невеликому відрізку колії розмічено не менше п’яти(!) пішохідних переходів, два з яких зі світлофорами. Тобто виходить, що розігнатися водіям на цій ділянці дороги просто неможливо.

У Мелітополі шукають свідків ДТП

Зацікавлені у пошуку свідків й близькі загиблого юнака – учня Мелітопольського вищого професійного училища Владислава Маслова. Сім’я має у своєму розпорядженні лише маленьке відео наслідків лиха, яке зняли жителі сусідньої дев'ятиповерхівки, почувши сигнали екстрених служб.

На цьому відео вже наслідки трагедії

До місця події його мати, Катерина Анатоліївна, не потрапила. У морзі тіло показати відмовилися і впізнавати сина їй довелося за речами загиблого.

Життя Влада виявилося коротким

Як розповіла "Телеграфу" тітка Владислава Надія Шрамко, жінка-водій на рідних не виходила, а ось її адвокат запропонував їм збирати чеки, що підтверджують усі пов’язані із загибеллю хлопця витрати, з метою відшкодування фінансових збитків.

"Але дитину вже ніякими грошима не повернути! — пояснює Надія. — Влад навчався в училищі на токаря, вже почав підробляти, щоб допомогти сім’ї, де підростають дві молодші сестрички-близнюки. Він був добрим, працьовитим і старанним, дбайливим сином, дисциплінованим, не випивав, не порушував лад. Того вечора він йшов до дівчини та по дорозі ще мав зустрітися з другом. Знаю точно, що не був у навушниках".

Містяни висловлюють співчуття

Катерина Маслова поки що ні висновків слідчих, ні медичного висновку на руках немає. Але вона дуже хотіла б зустрітися з водійкою автівки, яка не залишила її синові шансів на життя. Каже, що хотіла б просто подивитись їй у вічі. Наскільки відомо рідним, власниця корейського легковика – бізнесвумен, і вони дуже переживають, що її фінанси можуть вплинути на результат розслідування події. Не секрет, що часом з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди затягується на роки, а потім чи винуватець залишає країну, чи закінчується термін давності розгляду справи, чи зі "справи" зникають важливі документи. У Мелітополі теж були подібні випадки…

Мелітопольці коментують ДТП

"Раптом ще почнуть доводити, що він навмисно кинувся під машину? — передає слова матері Надія. — Річ у тому, що дехто вже почав поширювати чутки, нібито зі слів вищезгаданої господині магазинів, що дорогу переходив "якийсь наркоман з повними кишенями наркотиків". Ніяких наркотиків при ньому, звичайно, не було, та і як би вона за кермом побачила вміст чиїхось кишень? Але такі розмови можуть знизити увагу громадськості до занапащеного юного життя, знецінити його і, можливо, допоможуть уникнути відповідальності другому учаснику дорожнього інциденту?

На думку мешканців Мелітополя, реконструкція проїжджої частини центральних вулиць міста мала сприяти безнапасному руху транспорту, проте погано вплинула на аварійність — любителі швидкої їзди поводяться як на перегоновій трасі. Вони в’їжджають у дерева, опори освітлення, зупинкові комплекси, таранять інший транспорт та калічать пішоходів. Поліція наводить таку статистику: лише за 2021 рік на території міста з населенням у 160 тис. осіб сталося 661 ДТП, у яких загинуло 20 осіб та 170 було травмовано. У січні 22-го року трапилося понад 30 аварій, кожна четверта – із постраждалими. При цьому однією з основних причин правоохоронці називають порушення швидкісного режиму.

Після смертельної ДТП червоний автомобіль "Хюндай Соната" з вм’ятиною на капоті у власниці було вилучено та поміщено на територію спецмайданчика. Правоохоронці проводять досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тяжкому стані перебувають 15-річні подружки, яких збив автомобіль у Запоріжжі.