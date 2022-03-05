Збитий над Черніговом літак окупантів: пілота спіймали, фото та відео

Одного пілота зловили, другий розбився.

Українські засоби ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова. Пілота, який катапультувався, вже затримали.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В’ячеслава Чауса у Telegram.

"Щойно в Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Заборівки. Також сьогодні збито ворожого безпілотника", — повідомив він.

Він також уточнив, що пілота затримано військовими. Прізвище його Красноярцев, швидше за все, це той пілот, що вчора скидав бомби на Чернігів.

Пілот Красноярцев, якого спіймали

Ще один пілот із прізвищем Криволапов, розбився.

Ще один ворожий пілот, який помер

Зазначимо, що противник зазнає значних втрат — за дев’ять днів загинуло понад 10 тисяч солдатів. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.