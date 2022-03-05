Замінували всі підходи: під Києвом кадирівці захопили інтернат з сотнями психічнохворих

У лікувальному закладі перебували понад 500 пацієнтів.

На десятий день війни в Україні чеченські бойовики, що належать до армії Рамзана Кадирова, захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де перебувають понад 500 пацієнтів.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його інформацією, інтернат з психічно хворими знаходиться у Бородянці, яка знаходиться під серйозними обстрілами окупантів.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", — повідомив голова КОДА.

Попередньо відомо, що у закладі на момент захоплення перебувало понад 500 пацієнтів, з них майже сотня — лежачі. Всі вони стали заручниками "кадирівців".

Складність ситуації ще й тому, що останні кілька днів цей психоневрологічний інтернат слугував укриттям для місцевих жителів.

Нагадаємо, що російські окупанти цинічно порушили домовленості та зірвали евакуацію з Маріуполя, розпочавши обстріл по населенню.