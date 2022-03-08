Йди воюй або помри: полонені росіяни розповіли про погрози з боку своїх командирів

У МВС заявили, що всі полонені будуть працювати на економіку України.

У Миколаївській області на 13-й день війни з російськими загарбниками взяли у полон нову партію окупантів. Їх перекинули в Україну зі Ставропольського краю росії.

Про це повідомив одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук у власному Telegram-каналі.

За його словами, у полон на Миколаївщині Збройні Сили України взяли російських військових з Буденовська, Ставрапольського краю.

Полонені повідомили, що їх направили на невідомий полігон Джанкой (місто у Криму) на навчання, але обманним шляхом відвезли воювати в Україну.

"Нам сказали, що відступати не можна, бо будуть стріляти своїх", – розповіли полонені окупанти.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що всі полонені окупанти працюватимуть на економіку України.

"Ми використовуватимемо всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці тощо. Тобто всі ці люди працюватимуть згодом на відновлення економіки України", — заявили у МВС.

Нагадаємо, що за попередніми підрахунками в Україні у полон потрапили майже 2000 російських окупантів — деякі з них кидали свою техніку та здавалися цивільним громадянам, аби не виконувати злочинних наказів своїх керівників. Дехто з них заявляв, що їх кинули свої ж, тому вони були змушені ховатися у лісах та на фермах.

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