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Йди воюй або помри: полонені росіяни розповіли про погрози з боку своїх командирів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Миколаївщині у полон потрапили російські військові зі Ставрополя Новина оновлена 08 березня 2022, 21:47
На Миколаївщині у полон потрапили російські військові зі Ставрополя

У МВС заявили, що всі полонені будуть працювати на економіку України.

У Миколаївській області на 13-й день війни з російськими загарбниками взяли у полон нову партію окупантів. Їх перекинули в Україну зі Ставропольського краю росії.

Про це повідомив одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук у власному Telegram-каналі.

За його словами, у полон на Миколаївщині Збройні Сили України взяли російських військових з Буденовська, Ставрапольського краю.

Полонені повідомили, що їх направили на невідомий полігон Джанкой (місто у Криму) на навчання, але обманним шляхом відвезли воювати в Україну.

"Нам сказали, що відступати не можна, бо будуть стріляти своїх", – розповіли полонені окупанти.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що всі полонені окупанти працюватимуть на економіку України.

"Ми використовуватимемо всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці тощо. Тобто всі ці люди працюватимуть згодом на відновлення економіки України", — заявили у МВС.

Нагадаємо, що за попередніми підрахунками в Україні у полон потрапили майже 2000 російських окупантів — деякі з них кидали свою техніку та здавалися цивільним громадянам, аби не виконувати злочинних наказів своїх керівників. Дехто з них заявляв, що їх кинули свої ж, тому вони були змушені ховатися у лісах та на фермах.

Також ми писали про допит пілота, який скидав бомби на мирне населення Харківщини. Перед діалогом із правоохоронцями йому дозволили зателефонувати дружині, яка постійно турбувалася, чи залишать його в живих.

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Росія #Війна #Полонені #Армія РФ
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