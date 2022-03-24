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Урожайний день: під Харковом збиті російські винищувач та безпілотник

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Ілюстративне фото: Су-34 Новина оновлена 24 березня 2022, 18:59
Ілюстративне фото: Су-34

Захисники Батьківщини наносять російським нелюдам значні удари

На 29-ий день потужного протистояння українських захисників армія росії продовжує зазнавати втрат. Врожайний день сьогодні виявився у наших бійців, які боронять українські землі від окупантів на Харківському напрямку. Саме там представники протиповітряної оборони України знищили ще один БПЛА нацистів та один винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Гарними новинами щодо чергових досягнень наших героїв у четвер, 24 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі поділилося Повітряне командування "Схід".

"Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали"… Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо — добро перемагає! Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації.

Публікація "Сходу" в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що армія російської федерації несе нищівних втрат на українських землях, адже лише за минулу добу український склад бійців ЗСУ знищив аж 7 літаків нацистів. Загалом за місяць протистояння російські загарбники втратили 15800 осіб з особового складу.

Також нагадаємо, що кількома днями раніше запорізькі захисники похвалилися новим трофеєм: бійці ЗСУ вполювали російський танк Т-90.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Повітряні Сили
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