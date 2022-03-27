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Не лише танки та БТР: українці продовжують відбирати техніку у ворога (фото та відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Трофейний автопарк" ЗСУ поповнюється із завидною регулярністю Новина оновлена 27 березня 2022, 11:40
"Трофейний автопарк" ЗСУ поповнюється із завидною регулярністю

Навіть найсмертоноснішу зброю українцям вдається відібрати у окупантів

Українські захисники, які сміливо тримають оборону проти армії Росії вже 32-й день поспіль, не втомлюються видобувати в бою ворожу техніку, яку можна буде використовувати проти окупанта. З останнього — транспортно-зарядна машина для комплексу ТОС-1А "Солнцепек" та інженерна машина розгородження.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію від нардепа Олексія Гончаренка та Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що "зарядку" для "Солнцепека" з повним боєкомплектом вдалося захопити неподалік звільненої Гусарівки Харківської області. Загалом наші хлопці вже встигли отримати три подібні машини і, власне, один "Солнцепек".

"Солнцепек" є важкою вогнеметною системою, яка працює завдяки бойовій машині та ТЗМ, що виконана на базі танка Т-72. В основному використовується для того, щоб підтримувати піхоту та бронетанкові з’єднання. Проте в Україні вже були випадки, коли росіяни обстрілювали з такої системи мирні міста.

Також бійцям ЗСУ вдалося роздобути ІМР-2 або інженерну машину розгородження другої моделі. Цю техніку використовують для прокладання колійних шляхів у важкопрохідних місцях. Також нею користуються за необхідності створити прохід на мінному полі.

Тим часом чисельність втрат серед особового складу російської армії плавно наближається до 17 тисяч людей, а кількість знищених танків – до 600.

Не забувають українці і про авіаційні цілі: лише напередодні знищили безпілотник та бомбардувальник ворога.

Теги:
#Україна #Росія #Техніка #Втрати #ЗСУ
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