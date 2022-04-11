У росіян немає шансів: з’явилося ефектне відео роботи ЗСУ під Миколаєвом

Вітчизняний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" потужно завдає удару по ворожій техніці.

Українські військові продовжують ефективно знищувати окупантів та показувати відео ефективної роботи ЗСУ.

У Міноборони України опублікували ролик, на якому видно як протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" українського виробництва знищує техніку ворога.

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Під Миколаєвом ЗСУ вдалося з першого пострілу досягти результату — знищити російський танк.

Військовий розповів, що вони знали розташування ворожої техніки, взяли розрахунки ПТРК "Стугна-П" та відпрацювали ліквідацію ворожих танків.

Воїни князівської бригади розповідають, що у роботі комплексу ідеально все: витримка акумулятора, зум, супровід цілі.

"А коли ще й робота командна і злагоджена — тоді й відповідний результат", — прокоментував боєць ЗСУ.

Довідка. ПТРК "Стугна" — це протитанковий ракетний комплекс розробки державного Київського конструкторського бюро "Луч". Комплекс напівавтоматичний, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань від 50 м.

Зазначимо, що раніше українські військові показали ефектну добірку відео знищення техніки окупантів.

Також ми розповідали, як філігранно українська армія ліквідує ворожі танки.