Ворожий танк хотів заблукати в лісі на Луганщині, але його знайшли нацгвардійці та ліквідували (відео)

ЗСУ продовжують знищувати російську техніку.

Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну триває 47-й день. Збройні сили України успішно борються з окупантами, знищуючи особовий склад та техніку супротивника.

У Луганській області бійці Нацгвардії не дали втекти російському танку і влучним пострілом перетворили військову техніку на металобрухт.

Чому росії не виграти війну проти України?

Відео втрати російської армії опублікувала Національна гвардія України у Facebook.

Екіпаж танка намагався втекти в ліс, але ЗСУ точним попаданням ліквідували його.

"Ворожий екіпаж хотів заблукати в лісі на Луганщині. Але від наших орлиних очей і влучних пострілів не сховаєшся", — сказано в публікації.

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Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, росія у війні проти України втратила 19,5 тисяч людей, 725 танків і майже 2 тисячі броньованих машин.

Як повідомлялося, під Миколаєвом українські військові за допомогою вітчизняного ракетного комплексу "Стугна" знищили російські танки.

Раніше українські військові показали ефектну добірку відео знищення техніки окупантів.