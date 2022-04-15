Рус

Окупанти нашкодили в Енергодарі: фото від місцевих жителів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
654
Енергодар перебуває під окупацією російських військ Новина оновлена 15 квітня 2022, 19:09
Енергодар перебуває під окупацією російських військ

Ворожі війська не знайшли чим себе зайняти і пофарбували в'їзний знак

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, пофарбували у триколор в'їзний знак міста.

Ексклюзивним кадром з "Телеграфом" поділився місцевий мешканець.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

В'їзний знак у місто ще донедавна був пофарбований у синьо-жовті кольори українського прапора. Його прикрашав один із символів міста — сонце з променями, що символізує тепло та енергію (які дають Запорізька ТЕС та АЕС).

Постамент Енергодара до приходу російських військ
Постамент Енергодара до приходу російських військ

Російські окупанти після приходу у місто вирішили перефарбувати в'їзний знак у російський триколор. Ймовірно, російські загарбники таким чином хочуть поширити серед населення думку про те, що вони планують тут затриматися.

А ось як виглядає постамент Енергодара після того, як росіяни його пофарбували
А ось як виглядає постамент Енергодара після того, як росіяни його пофарбували

Нагадаємо, що попри окупацію міста російськими загарбниками місцеві жителі продовжують чинити супротив. Наприкінці березня енергодарці зняли російський прапор з флагштока на площі й тому ж місці спалили його.

Також повідомлялося, що в окупованому Енергодарі продовжуються спроби колаборантів на чолі з депутатом міськради від партії ОПЗЖ Андрієм Шевчиком встановити свою владу. При цьому законна влада міста на співпрацю з окупантами не пішла. Так, ще 24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Енергодар #Фото
Зеленський, Путін
Політика
путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський, Путін
путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження
Дата публікації
Категорія
Ту-22М3
росія вперше застосувала в Україні дальні бомбардувальники — деталі від Міноборони
Дата публікації
Категорія
Перші особи держави залишаються у Києві і працюють до перемоги України
Подоляк відреагував на погрози росіян вбити Зеленського: чекайте на "червоні картки"
Дата публікації
Категорія
Українські захисники
Скільки триватиме війна з росією: у США дають невеселий прогноз
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває 51 день
Війна - день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки не збирається їхати в Україну