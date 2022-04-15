Окупанти нашкодили в Енергодарі: фото від місцевих жителів
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Ворожі війська не знайшли чим себе зайняти і пофарбували в'їзний знак
Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, пофарбували у триколор в'їзний знак міста.
Ексклюзивним кадром з "Телеграфом" поділився місцевий мешканець.
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В'їзний знак у місто ще донедавна був пофарбований у синьо-жовті кольори українського прапора. Його прикрашав один із символів міста — сонце з променями, що символізує тепло та енергію (які дають Запорізька ТЕС та АЕС).
Російські окупанти після приходу у місто вирішили перефарбувати в'їзний знак у російський триколор. Ймовірно, російські загарбники таким чином хочуть поширити серед населення думку про те, що вони планують тут затриматися.
Нагадаємо, що попри окупацію міста російськими загарбниками місцеві жителі продовжують чинити супротив. Наприкінці березня енергодарці зняли російський прапор з флагштока на площі й тому ж місці спалили його.
Також повідомлялося, що в окупованому Енергодарі продовжуються спроби колаборантів на чолі з депутатом міськради від партії ОПЗЖ Андрієм Шевчиком встановити свою владу. При цьому законна влада міста на співпрацю з окупантами не пішла. Так, ще 24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку окупантів.
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