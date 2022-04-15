Окупанти нашкодили в Енергодарі: фото від місцевих жителів

Ворожі війська не знайшли чим себе зайняти і пофарбували в'їзний знак

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, пофарбували у триколор в'їзний знак міста.

Ексклюзивним кадром з "Телеграфом" поділився місцевий мешканець.

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В'їзний знак у місто ще донедавна був пофарбований у синьо-жовті кольори українського прапора. Його прикрашав один із символів міста — сонце з променями, що символізує тепло та енергію (які дають Запорізька ТЕС та АЕС).

Постамент Енергодара до приходу російських військ

Російські окупанти після приходу у місто вирішили перефарбувати в'їзний знак у російський триколор. Ймовірно, російські загарбники таким чином хочуть поширити серед населення думку про те, що вони планують тут затриматися.

А ось як виглядає постамент Енергодара після того, як росіяни його пофарбували

Нагадаємо, що попри окупацію міста російськими загарбниками місцеві жителі продовжують чинити супротив. Наприкінці березня енергодарці зняли російський прапор з флагштока на площі й тому ж місці спалили його.

Також повідомлялося, що в окупованому Енергодарі продовжуються спроби колаборантів на чолі з депутатом міськради від партії ОПЗЖ Андрієм Шевчиком встановити свою владу. При цьому законна влада міста на співпрацю з окупантами не пішла. Так, ще 24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку окупантів.