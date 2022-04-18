Роспропаганда вигадала фейк про дитсадочок у Маріуполі, але знову прокололася

Цілком ймовірно, що таким чином окупанти створюють ілюзію повного захоплення міста.

Російська пропаганда продовжує створювати ілюзію "відновлення Маріуполя", який окупанти інтенсивно обстрілюють кожен день. Цього разу пропагандисти заявили про відкриття дитячого садочку, якого у місті взагалі не існує.

Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі.

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За його словами російські окупанти повідомили про "відновлення роботи дитячого садочку №38" у Маріуполі, в якому нібито функціонують "6 ясельних і 4 дорослих групи". Однак річ у тому, що дитячого закладу з таким номером у Маріуполі десятки років не існує.

Сумнівними видаються й фотографії з того самого садочка. В групу привели аж одного хлопчика й одну дівчинку.

"В принципі, така інформаційна атака цілком вкладається в концепцію параду на 9 травня. Неіснучий контроль міста з вигаданим відновленням, видуманими садочками та школами як символ неіснуючої перемоги. "Руський мир" як він є", — резюмував Петро Андрющенко.

В неіснуючий садочок привели аж двох дітей

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Нагадаємо, що напередодні російських пропагандистів упіймали на брехні про евакуацію з Маріуполя громадян Туреччини. Представники влади заблокованого міста припустили, що таким чином Кремль "хотів поцілувати в дупу" президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб той не закрив для росіян доступ до курортів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Арестович гарно розвінчав фейк росіян про військові втрати України.