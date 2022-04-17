"Треба ж поцілувати Ердогана в дупу": росію спіймали на новому фейку про Маріуполь

Цього раз окупанти "евакуювали" з мечеті турків, яких вже давно там немає.

Російське Міністерство оборони спіймали на черговій брехні щодо проведення "спецоперації в Маріуполі", де окупанти цинічно знущаються з людей. Цього разу росіяни нібито рятували громадян Туреччини, яких там давно вже немає.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі.

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Так, Міноборони країни-агресора опублікувало інформацію, що 16 квітня російські окупанти на прохання президента Туреччини Реджепа Ердогана нібито визволяли з Маріуполя "заручників, яких українські нацисти утримували в турецькій мечеті".

Черговий фейк російського Міноборони

Петро Андрющенко назвав це повідомлення нічим іншим, як прикладом фантастичних новин з паралельного всесвіту.

За словами радника мера Маріуполя, громадяни Туреччини були евакуйовані 16 березня при супроводі України. За допомогою українських військових 86 людей було врятовано з-під обстрілів у мечеті та доставлено в Запоріжжя.

"Але в російській уяві вони досить там. Не знаєш сміятись чи плакати. Причина таких новин теж зрозуміла — оскільки росіяни відмовили Ердогану в ідеї евакуації з Маріуполя, треба якось цьомкнути в дупу. Аби він не закрив останній доступний курорт для росіян", — резюмував Андрющенко.

Варто зазначити, що російська пропаганда продовжує не перший день поширює фейки про Маріуполь та події у місті. Так, нещодавно мережа вразила нова брехня росЗМІ — про нібито затримання російськими військовими генерала НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі, де досі залишаються десятки тисяч мирних громадян та українські захисники, росіяни застосували хімічну зброю. Про це заявили одні з маріупольських військових — полк "Азов". Речовину скинули з безпілотника.