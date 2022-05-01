Миколаїв з самого ранку переполошили потужні вибухи: перші деталі та відео

Ранок у Миколаєві розпочався не з кави

Вранці в неділю, 1 травня, мешканців Миколаєва та області переполошили серйозні вибухи, — про це одразу понад тисячу людей повідомили у соціальних мережах.

Після вибуху в області побачили рожевий гриб диму.

Варто зазначити, що повідомлення про вибухи почали надходити о 09:10, — одразу близько 1,5 тисячі місцевих жителів написали, що чують вибухи в самому Миколаєві чи області.

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Повітряної тривоги не було ні до, ні після, проте над місцем вибуху здійнявся великий гриб рожевого диму.

Місце НП зі зрозумілих причин поки що не називається.

Фото з місця подій опублікував і керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім із підписом: "Окупанти проти українських добрив".

За його словами, за півгодини після вибуху хмара стала білою, зараз експерти перевіряють склад повітря.

UPD: за підсумками перевірки експерти встановили, що повітря в Миколаєві та області не небезпечне.

Варто зауважити, що через окупантів у південних областях трапляються перебої зі зв’язком, через що сирени не завжди встигають вмикати вчасно, — так, учора в аеропорт Одеси був приліт ракети без повітряної тривоги.

Як видно з карт бойових дій, росіяни вже багато тижнів намагаються прорватися у бік Миколаєва, але їм досі ефективно дають відсіч. Не маючи успіху в просуванні, окупанти все частіше вдаються до дистанційного обстрілу.

Карта бойових дій Миколаїв-Херсон 01.05.2022

Як повідомляв "Телеграф", днями ракетним ударом було частково зруйновано житлову багатоповерхівку в Києві.