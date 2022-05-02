Гірше, ніж гуманітарна катастрофа - у Маріуполі хоронять загиблих майже в кожному дворі

Люди гинуть від браку їжі, питної води та ліків

У Маріуполі, де за час війни загинули понад 20 тисяч мирних жителів, могили є у кожному дворі. При цьому російські окупанти не встигають проводити ексгумацію та вивозити тіла вбитих маріупольців за межі міста.

Про це у понеділок, 2 травня, повідомили у Маріупольській міській раді.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Зазначається, що як тільки окупанти викопують та вивозять тіла загиблих, на тих же місцях з'являються нові могили. Місцева влада зазначає, що багато людей загинули під завалами зруйнованих будинків. Крім того, у міста надвисока смертність через брак питної води, їжі та ліків.

"Зараз в Маріуполі середньовічні умови життя. Інфраструктуру повністю знищено. Поки ми не бачимо жодного поступу в налагодженні людських умов для населення. Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії невпинно продовжує зростати. Тому зараз тільки евакуація допоможе врятувати людей", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ кількість загиблих тільки у Маріуполі сягнула десятків тисяч. Він зазначив, що у цьому винна виключно Росія, адже ніхто не приніс на Донбас стільки болю, як російські військові.

Для порівняння Подоляк навів статистику загиблих за останні роки: "За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч".

Нагадаємо, що 1 травня з Маріуполя вдалося евакуювати першу групу з майже ста мирних жителів з "Азовсталі". До цього російські військові зривали всі спроби вивезти людей з міста, обстрілюючи місця евакуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генсек ООН Антоніу Гутерріш після бесіди з кривавим диктатором володимиром путіним заявив, що той нібито дав "принципову згоду" на участь представників Червоного хреста та інших структур ООН в організації евакуації мешканців Маріуполя.