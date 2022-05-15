"Син свою кров віддав, і я когось врятую": матір загиблого розвідника здає кров для інших військових (відео)

Загиблий син жінки воював з росіянами останні чотири роки, йому було всього 25

У Харкові мати загиблого на війні з російськими окупантами розвідника продовжує допомагати армії — жінка здає кров для порятунку інших українських військових.

Про це у неділю, 15 травня, повідомило видання АрміяInform.

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Зазначається, що жінку звуть Аліною і двадцять днів тому війна забрала життя її 25-річного сина, який служив розвідником у бригаді гетьмана Івана Сірка. Воїн загинув у бою під Харковом.

Пані Аліна розповіла, що її син чотири роки провів у районах бойових дій на сході України, хоч останнім часом його сім'я просила його не продовжувати контракт із ЗСУ і побути з донечкою, якій 1 квітня виповнився всього один рік.

"Він збирався подовжити контракт із ЗСУ, хоча я його благала цього не робити… Він обіцяв мені над тим подумати, але сталася велика навала росіян, і він знову пішов із побратимами бригади в бій. Чому я тут? Син свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую", — стримано розповіла жінка, яка втратила на війні сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українському небі під час бою з росіянами загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил — полковник Ігор Бедзай.

Також ми писали, що під час боїв з окупантами на околицях Харкова загинув український журналіст, військовослужбовець Збройних сил Олександр Махов.