Окупанти розстріляли співробітника Запорізької АЕС: перші подробиці

За життя чоловіка борються лікарі

У понеділок, 23 травня, російські окупанти увірвалися додому до співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" у Telegram-каналі.

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Співробітника Запорізької АЕС з численними кульовими пораненнями госпіталізували до міської лікарні Енергодара. За його життя борються лікарі.

"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності. Україна переможе, й усі винні будуть знайдені та покарані!", — йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Нагадаємо, що в росії заявили про свої плани на Запорізьку АЕС, заявивши, що станція працюватиме на них, проте готова за гроші постачати енергію Україні. Цю заяву прокоментували в "Укренерго", нагадавши, що російські погрози неможливі фізично.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти в Енергодарі, де розташована ЗАЕС, отримали вказівку готувати місто до проведення "референдуму". Водночас в окупованому Мелітополі пропагандисти почали працювати на "повну потужність" та запустили до міста "шептунів", які поширюють повідомлення про те, що Україна нібито "здала" місто та інші проросійські меседжі.