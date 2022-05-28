Не лише у Мелітополі: партизани Запорізької області борються з окупантами

Частина Запорізької області – під тривалою окупацією

На півдні України розвивається партизанський рух проти окупантів. У частині населених пунктів вони ведуть активну збройну боротьбу, а в частині — морально підтримують українців.

У Запорізькій обласній адміністрації розповіли, де і як дію українські партизани на території області.

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В окупованому Токмаку на вулицях розповсюджують антиросійські листівки, у Мелітополі також. Листівки проти отримання російських паспортів можна побачити у різних куточках міста. Також у Мелітополі партизани запрошують українців не бояться та вийти на мітинг 29 травня.

Карта окупації Запорізької області

СБУ вдалося перехопити розмову мелітопольчанки із ворогом. У ньому йшлося про Кирилівку — знайоме багатьом курортне село на березі Азовського моря. Крім інформації про заходження на територію понад 20 БТР, мова також йшла про партизанський рух, що міцніє в районі.

В обладміністрації також зробили цікавий "натяк" партизанам, розповівши, що до Мелітополя прибули Т-62, зняті з консервації. Влада повідомила, що у нього по правому борту слабке місце через розташування там основного боєкомплекту.

Зазначимо, що українські військові активно протистоять ворогові на південному напрямку. 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ поділилася вражаючим відео з-під Гуляйполя, яке ворог регулярно обстрілює. Тепер росіян там стало менше.

Раніше "Телеграф" писав, що на Запорізькому напрямку вдалося відбити атаку ворога та відкинути його на колишні позиції. Тим часом ситуація на Луганщині стає дедалі складнішою, карти бойових дій показують, що росія стискає кільце навколо Сєвєродонецька.