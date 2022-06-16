І знову партизани — у росіян паніка через отруєну черешню з Мелітополя

Не для окупантів вирощувалась українська черешня

У тимчасово окупованому Мелітополі, який також відомий як черешнева столиця України, фермери обробили свій урожай, що спричинило випадки отруєння росіян.

Про такий акт спротиву українських патріотів в ефірі національного телемарафону розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров. І, судячи з повідомлень у мережі, росіяни не на жарт переполошилися через отруєну мелітопольську черешню.

"Черговий подарунок наші фермера приготували рашистам, — нещодавно оброблена черешня викликала масове захворювання тих рашистів, які її крали. І це ще один вид партизанського руху, опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти, це все вирощувалося наполегливою працею", — наголосив Федоров.

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Судячи з нових публікацій на російських ресурсах, громадян ррф дуже турбує, чи правда вивезена з України черешня отруєна, і за якими ознаками її можна впізнати:

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти забороняють фермерам вивозити овочі та іншу продукцію в інші регіони України, через що черешню в Мелітополі продають по 10-20 гривень, поки в інших областях вона може коштувати 100-150 гривень за кілограм. Натомість продукцію українських фермерів можна побачити у Криму та на території росії.

Проте незважаючи на всі спроби загарбників піджати під себе місто, Мелітополь пручається, — партизани влаштували там уже цілу серію атак та вибухів, спрямованих на окупаційну "владу".