Окупанти в Криму розправилися з СТО, яка відмовилася обслужити військових рф
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Окупаційна влада розправилася з власником автосервісу
У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в окупованому Криму "влада" вирішила розправитися з власником автосервісу, який відмовився обслуговувати російських солдатів.
Про це повідомляє кремлівське видання "РИА Новости" із посиланням на так званого "главу парламенту Криму" Володимира Константинова.
Константинов повідомив, що в результаті "перевірки" виявилося, що будівля СТО є незаконною спорудою, а тому буде знесена. Також він пригрозив власнику автосервісу більше не "йти проти росії".
"У питанні з господарем СТО, цо відмовилася допомагати нашим військовослужбовцям, поставлено крапку. Після перевірки з’ясувалося, що автосервіс є незаконною спорудою. Користується благами громадянина великої держави — нехай живе за законом. Владу нашу він може не любити — силою не бути милою. А от поважати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу", — розповів Константинов.
Нагадаємо, співробітники автосервісу відмовили обслуговувати вантажівки з маркуванням Z.
Раніше повідомлялося, що українська влада припускає, що Крим буде деокуповано військовим шляхом.
Нагадаємо, український генерал зазначив, що "Кримський міст" є пріоритетною ціллю для ЗСУ.