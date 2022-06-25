"Розпил бабла" починається: окупанти вразили обіцянкою "відбудувати" Маріуполь

У рф кажуть, що вже мають досвід відновлення зруйнованих війною міст

В Маріуполі, на руїнах якого нещодавно "шанували пам’ять" жертв Другої світової війни, російські загарбники починають розробляти плани відновлення міста. Бойовики "ДНР" вважають, що населений пункт можна відбудувати за прикладом чеченського Грозного, і вже озвучили приблизні терміни.

Як інформують росЗМІ, росіяни будують величезні плани — прагнуть відновити розбите своїми ж снарядами та ракетами за наступні 3-5 років. Таке запевнення прозвучало від одного із представників окупаційної "влади" Олександра Кофмана.

Бойовик переконаний, що приклад Грозного, який відбудували приблизно за той же період, чудово підійде для Маріуполя. При цьому росіяни чомусь не зважають на те, що так довго їм тримати контроль над містом не доведеться — ЗСУ прийдуть за ними раніше.

Втім, платити за відновлення Маріуполя росії все одно доведеться. Адже саме їхніми боєприпасами цілеспрямовано і знищувався кожен метр міста в намаганні зламати український опір. Якщо порівнювати фото до і після російського вторгнення, то стає зрозуміло, наскільки квітучим Маріуполь був до "звільнення".

Повз гучні заяви окупантів про терміни відновлення Маріуполя не могли пройти чисельні користувачі мережі. Багато хто просто запитує, навіщо місто було спочатку руйнувати. Інші ж одразу пояснюють справжню причину такої дії.

Читайте також: Категорія Україна Ворог може атакувати Лисичанськ із нового напрямку: свіжі карти боїв в Україні Українські захисники мужньо тримають оборону не тільки на сході та півдні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у т.зв. "ДНР" навіть не приховують свого початкового наміру стерти Маріуполь з лиця землі. Бойовики відкрито пояснюють, навіщо методично руйнували квартал за кварталом.

Також ми писали, скільки мирних жителів справді могли загинути через обстріли російських окупантів.