Біля Кримського мосту щось сильно димить: окупанти плутаються з поясненнями

Поблизу стратегічного об’єкта рф щось сталося

У п’ятницю, 1 липня, на 128-й день повномасштабного вторгнення рфв Україну в окупованій Керчі в районі з’їзду з Кримського мосту помітили клуби білого диму.

Про це повідомляє телеграм-канал "КерчьИнфо" із посиланням на очевидців. Крім того, паблік опублікував фото.

Цікаво, що окупанти заплуталися, пояснюючи походження диму. У МНС росії повідомили телеканалу РЕН, що задимлення біля мосту пов’язане з горінням трави. А ось телеграм-канал "Кримський" з посиланням на неназване джерело в окупаційному "керівництві" повідомило, що дим з’явився "через навчання міноборони, МНС та росгвардії рф".

У мережі з’явилися фото та відео з місця події.

Сильний дим помітили біля Керченського мосту

Примітно, що в цей же час на Кримському мосту сталася ДТП, повідомили в управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань". Рух мостом убік росії зупинено.

Нагадаємо, Кримський міст є пріоритетною ціллю для ЗСУ, нещодавно заявив генерал-майор Дмитро Марченко, а українська розвідка потролила росіян, опублікувавши всю технічну документацію по цьому об’єкту.