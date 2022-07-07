"Хто вам дав право так жити?": окупанти на Херсонщині влаштовували звірства через помсту

Загарбники учиняють безчинства на окупованих територіях

Поки українські військові звільняють Херсонську область, місцеві жителі окупованих селищ стикаються з російським терором.

Голова Високопольської територіальної громади Ганна Шостак-Кучмяк у коментарі для Центру журналістських розслідувань поділилася ситуацією у регіоні, який перебуває під окупацією.

Росіяни увійшли до Високопілля 13 березня. Відразу були потужні обстріли з Градів і жертви серед мирного населення. Окупанти обстріляли дитсадок та житлові будинки, руйнування були дуже сильні. Ганна розповіла, що першими до міста увійшли терористи "ДНР".

"Першими, хто до нас увійшов, були "ДНРівці", непрофесійна армія. Вони почали господарювати. Це було жалюгідне видовище. Ми були шоковані: виглядали вони як бомжі, одягнені у будь-що", — зізналася голова громади.

Майже одразу ці бойовики почали тероризувати місцевих, домагатися жінок, шукати цінні речі.

"Одного разу увірвалися до однієї родини у Високопіллі накурені, ставили людей на коліна, погрожували розстріляти жінку. Після цього ми навіть пішли до їхніх командирів і питали: "Як же так? Чим наші люди вам завинили?" Один із них, схожий на бандита, відповів мені: "Ми прийшли мстити, мати!" — розповіла Ганна.

Кадрові російські військові, які зайшли у регіон пізніше, дивувалися красою українських селищ.

"Вони прийшли до нас із такою заздрістю. Говорили, які у нас тут гарні поля, гарні будинки."А як це ви? Хто дав вам право так жити?" Навіть на брамі це писали. А що ми могли б відповісти на це? Чому ви ходите і війну собі постійно шукаєте, замість створення сім’ї, виростити сад? Наші люди звикли працювати, а тепер у нас все зруйновано. Нічого немає вцілілого. Ось такі до нас прийшли визволителі", — заявила Ганна.

Також у місто заходили буряти.

"Заходили у Високопілля і буряти. Вони сильно грабували місцевих. Склалося враження, що вони справді ніколи не бачили оргтехніки, кондиціонерів чи пральних машин. Виносили все", — зазначила Шостак-Кучмяк.

Місцеві люди не хочуть розповідати про злочини росіян через страх.

"Брали людей у полон. Деяких сильно били. Багато таких історії є в нашому Архангельському, але місцеві не хочуть говорити про це і згадувати. Я намагаюся переконати людей, щоб вони не мовчали. Адже це злочини, які мають дійти до судів. Але вони бояться. Жителі Архангельського дуже постраждали, бо там до приходу орків стояли ЗСУ. Першими до села увійшли кадировці, вони й катували людей", — розповіла Шостак-Кучмяк.

На запитання про знайдену за будинком культури у Високопілля яму з трупами 25 місцевих чоловіків Ганна відповіла, що нічого не знає про це, проте люди почали зникати з першого дня після приходу росіян. Про долю зниклих нічого невідомо.

Окупанти веселилися, вбиваючи тварин.

"Знущалися вони не тільки над людьми. Коли місцеві виїжджали, відкривали стайні, відв’язували корів… Скажіть, що могли зробити оркам ці тварини, які розбрелися собі по степах? Навіщо вони з вертольотів їх розстрілювали? Що міг їм зробити кінь, що бігав селом, якого наші хлопці підгодовували. Навіщо його розстріляли? На мою думку, це взагалі не люди. Це не нація. Це відморозки. Точно не можна все звалювати на одного тільки Путіна. З ними з усіма щось не так", — розповіла голова громади.

Шостак-Кучмяк вважає, що окупанти на Херсонщині поводилися ще гірше, ніж у Бучі.

"Весь світ уже знає про Бучу, але в нас було набагато гірше. Хочемо ми чи ні, але тут розкриється дуже багато злочинів росіян, ми знайдемо багато могил. Впевнена, що суд обов’язково буде і не лише на землі. Жодного прощення окупантам бути не може", — заявила Шостак-Кучмяк.

Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій Херсонщині мають проблеми з ракетами.

Нагадаємо, 6 липня в Херсоні пролунав вибух.