В окупованому Херсоні вибухи та потужна пожежа: що відомо

У середу, 6 липня, на 133-й день повномасштабного вторгнення рф в окупованому Херсоні пролунав вибух.

За даними "Суспільне Херсон", у районі залізничного вокзалу підіймається дим.

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, що в районі залізничного вокзалу. До цього у місті пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", — повідомляє "Суспільне".

Крім того, за інформацією telegram-каналу u_now, також вибухи були чутні в окупованому Скадовську.

Імовірно, в Херсоні горить склад пластмаси. А в Скадовську могла бути накрита військова база окупантів.

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