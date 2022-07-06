В окупованому Херсоні вибухи та потужна пожежа: що відомо
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У середу, 6 липня, на 133-й день повномасштабного вторгнення рф в окупованому Херсоні пролунав вибух.
За даними "Суспільне Херсон", у районі залізничного вокзалу підіймається дим.
"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, що в районі залізничного вокзалу. До цього у місті пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", — повідомляє "Суспільне".
Крім того, за інформацією telegram-каналу u_now, також вибухи були чутні в окупованому Скадовську.
Імовірно, в Херсоні горить склад пластмаси. А в Скадовську могла бути накрита військова база окупантів.
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