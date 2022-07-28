Бояться "Нептуна"? Росіяни знову маневрують у Чорному морі, але ракетна загроза залишається

До запуску з акваторії моря постійно готові 20 "Калібрів"

Західний мис Криму Тарханкут перестав бути підходящим притулком для більшості російських кораблів у Чорному морі. Не дивно, що окупанти розпочали черговий сезон маневрів, намагаючись відвести флот подалі із зони можливої ураження українських військовослужбовців, залишивши лише кілька ракетних носіїв для залякування.

Свіжу інформацію про переміщення кораблів біля берегів Криму повідомили представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні від 28 липня. За даними військових, наразі на постійному чергуванні, погрожуючи ракетами, залишається лише три одиниці Чорноморського флоту.

Переважна більшість кораблів продовжила своє переміщення у напрямку Анапи. Наразі вони просуваються вздовж південного, а також південно-східного узбережжя окупованого Кримського півострова.

При цьому загроза ракетних ударів із акваторії Чорного моря нікуди, на жаль, не зникла. Бойове чергування в небезпечній близькості до українських берегів залишаються два надводні носії "Калібрів" і один підводний човен. Загалом вони готові випустити по мирних жителях нашої країни до 20 ракет.

Проте це не заважає нашим військовослужбовцям продовжувати просуватися на південному напрямку. Лише за минулу добу успішно закінчено 271 вогневе бойове завдання. Завдяки цьому близько 66 російських солдатів зможуть нарешті повернутися додому — щоправда, у мішках. Також знищено частину військової техніки та два склади з боєприпасами — у Білогорівці та Чорнобаївці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українським військовим вдалося вивести з ладу одну з головних логістичних артерій для росіян — Антонівський міст у Херсоні. Ремонту переправа не підлягає, її можна буде реконструювати тільки в мирний час.

Імовірно, саме тому окупанти вирішили помститися, влаштувавши 28 липня масований ракетний обстріл низки областей України.