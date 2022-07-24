"Нептуну" приготуватися: стало відомо, де у Чорному морі маневрує російський флот

Росіяни регулярно змінюють військові судна в акваторії, щоб створити враження масовості

Чорноморський флот рф за минулу добу, 23 липня, розпочав нові маневри у відкритому морі. При цьому кораблі тримаються на пристойній відстані від українських берегів, побоюючись можливого удару наших військових у відповідь після атаки на Одеський порт — помічені неподалік мису Тарханкут, що на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Такі дані подають представники оперативного командування "Південь" у свіжому ранковому зведенні. Військовослужбовці зазначають, що загроза ракетних атак в Україні залишається високою, найбільше можуть постраждати південні області.

Повідомляється, що кораблі, кількість яких знову зменшилася до трьох, пливуть до Анапи, огинаючи Тарханкутський півострів. При цьому росіяни навряд чи ризикнуть повністю вивести свій флот із цієї ділянки Чорного моря — вони звикли вести психологічний тиск за допомогою військових судів.

Тарханкут на карте

Додамо, що кількість ракетних носіїв у морі залишається такою самою — два кораблі з 16 ракетами типу "Калібр". Ще одна одиниця флоту є великим десантним кораблем; другий, який ще напередодні складає йому компанію, відплив до одного з кримських портів.

Який сенс подібних маневрів, військові не пояснюють. Ймовірно, він (якщо є взагалі) відомий лише самим російським окупантам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку підлість загарбники вигадали на тимчасово окупованих територіях стосовно місцевого населення. При цьому вони прикриваються казками про необхідність протистояти можливому українському десанту.

Також ми писали чим, на думку експерта, Україні може загрожувати російська ракетна атака на зерно в Одеському порту.