Самі себе здали: роспропаганда зганьбилася кадрами з обстрілом Донецька

Росіяни звинувачують в обстрілі ЗСУ, хоча ця інформація не відповідає дійсності

Канали російської пропаганди у четвер, 4 серпня, почали розганяти інформацію про те, що українські військові нібито обстріляли центр окупованого Донецька. Зокрема, приміщення готелю "Донбас Палас" та Драмтеатру, де прощалися з ліквідованою терористкою Ольгою Качурою ("Корса"). Однак, російські журналісти у процесі фільмування нібито "злочинів" ЗСУ черговий раз зганьбилися.

Так, Telegram-канал Russia Today (один з головних рупорів кремля) оприлюднив кадри з нібито загиблими особами у "Донбас Палас". Таких нарахували аж 5, але на відео чітко видно, що тіло, яке покривають тканиною, досить жваво рухає перед тим головою. Певно, так "вбита" акторка намагалася влаштуватися зручніше для відео пропагандистів.

Ще один доказ того, що росіянам та їх джерелам інформації не можна вірити ні за яких умов, кадри з середини готелю "Донбас Палас" у Донецьку. На них помітно, як бойовики попадали на землю нібито після обстрілу, хоча в цей момент один з операторів абсолютно спокійно продовжив фільмувати те, що відбувається всередині.

Варто зазначити, що в Офісі президента України повністю спростували інформацію про нібито причетність ЗСУ до обстрілів окупованого міста. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українські військові мають лише три типи цілей, і до них не входять цивільні об’єкти й заходи в Донецьку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як путінські пропагандисти зганьбилися з відео про "щасливу країну", використавши у ньому об'єкти архітектури України та навіть українську модель.