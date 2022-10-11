Поранена дитина: у Криму окупанти випадково вистрелили з танку

Пошкоджено щонайменше два будинки

На тлі успішного наступу української армії і знищення техніки окупантів росіяни все частіше використовують застарілу зброю, яку знімають з консервації і звозять на ремонт. Таким чином, доволі очікуваною виявилася ситуація в Криму — у селі Новостепне загарбники ремонтували танк і випадково з нього вистрелили.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Як зазначається, снаряд пролетів 8 км і влучив у стіну приватного будинку. Унаслідок цього постраждала 11-річна дівчинка.

"Під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл. Снаряд потрапив до будинку, розташованого на вулиці Садовій у Джанкої. У цей момент там була 11-річна Діана — дівчинка отримала рвану рану передпліччя і була госпіталізована", — йдеться в повідомленнях ЗМІ.

Перед цим ЗМІ надходила інформація про вибух у тій місцевосці. Було відомо, що були пошкоджені мінімум два будинки.

ЯК повідомляв "Телеграф" раніше, джерело у Пентагоні розповіло, що Сполучені Штати вірять у деокупацію Криму українськими Збройними силами. Це може статися на тлі успішного наступу в східних та південних областях.

Крім того, росіяни звозять стару техніку для боротьби з наступом ЗСУ. У Криму з'явилися танки вироблені в СРСР 50 років тому.