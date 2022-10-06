Росіяни біжать: у Пентагоні дали прогноз для Криму — The Telegraph

Для звільнення півострова важливо зберегти темпи наступу на російські війська

Українські військові демонструють успіхи у звільненні захоплених росією територій як на сході, так і на півдні України. У США вважають, що на тлі цих успіхів Україна зможе повернути Крим.

Про ймовірність такого розвитку подій розповіло газеті The Daily Telegraph джерело у Пентагоні. Зазначається, що якщо просування йтиме тими ж темпами, то деокупація території півострова є "дуже реальною можливістю".

Крим був анексований росією ще 2014 року, але цей вчинок не визнало міжнародне співтовариство, як і Україна. Останнім часом на півострові фіксують регулярні вибухи та НП на військових об’єктах, а також зміну настроїв громадян. Дедалі більше випадків арештів та штрафів за нібито "проукраїнські" дії. Серед останніх — виконання "місіс Крим" пісні "Ой, у лузі червона калина". Її з подругою засудили до арешту та штрафу.

Дедалі більшу паніку на півострові викликає передане Україні озброєння від США — воно може дістати до Криму і це не викликає союзників проблем, оскільки це українська територія. У Криму вже посилили заходи безпеки, туди також стягують мобілізованих та вже створили з них велике військове формування. Просування до Криму можливе після деокупації Херсонської області.