Рус

Божевільна ідея: росіяни на сході України готують абсурдний контрнаступ — Гайдай

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2147
Гайдай наголошує, що більш абсурдної ідеї, ніж почати контратакувати, росіяни не вигадали Новина оновлена 06 грудня 2022, 11:17
Гайдай наголошує, що більш абсурдної ідеї, ніж почати контратакувати, росіяни не вигадали. Фото Колаж "Телеграфа"

На Луганщині дуже багато російських військових, але перевага у кількості людей не допоможе противнику

Російські солдати демонструють підготовку до контрнаступу у напрямку Куп’янська Харківської області. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, така тактика є дуже абсурдною і навіть божевільною, навіть незважаючи на велике скупчення окупантів у регіоні та спроби прорвати оборону на Донеччині.

Про це урядовець заявив в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що подібні дії росіян є нелогічними, адже ЗСУ вже відчутно просунулися у напрямку Сватового, де знаходиться серйозне зосередження сил росіян.

За його словами, зараз на кордоні Луганської та Харківської областей знаходиться неймовірна кількість солдатів супротивника, багато хто з них добре підготовлений. Існують й інші небезпеки — серйозне мінування території, наявність виритих укріплень, схожих на "нори", тощо.

"Всі сільські приватні будинки вздовж лінії фронту зайняті росіянами. Вони там знаходяться групами — десятками бійців", — розповів чиновник.

Однак зараз українські захисники мають непогані успіхи на даному відрізку фронту. Одна з найважливіших — збереження вогневого контролю над трасою "Сватове — Кремінна", що допомагає нашим військовим просуватися вглиб Луганської області.

Сергій Гайдай зазначив, що всього є три можливі сценарії подальшого розвитку подій після того, як ворог буде вибитий зі Сватового.

"Перший — припинити постачання рашистам на півночі до Сватового. Другий — повернутися до логістичного центру області — Старобільська. Третій — після Кремінної крокувати до Рубіжного та Сєвєродонецька", — резюмував він.

А поки росіяни готуються до вельми абсурдного вчинку на фронті, ЗСУ можуть швидко просунутися до Рубіжного і Кремінної. Ці міста здатні стати наступними у списку звільнених.

Також "Телеграф" розповідав, який населений пункт на Донбасі вважають справжнім ключем до деокупації регіону.

Теги:
#Донбас #Контрнаступ #Сергій Гайдай #Сватове #Куп'янськ