Божевільна ідея: росіяни на сході України готують абсурдний контрнаступ — Гайдай

На Луганщині дуже багато російських військових, але перевага у кількості людей не допоможе противнику

Російські солдати демонструють підготовку до контрнаступу у напрямку Куп’янська Харківської області. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, така тактика є дуже абсурдною і навіть божевільною, навіть незважаючи на велике скупчення окупантів у регіоні та спроби прорвати оборону на Донеччині.

Про це урядовець заявив в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що подібні дії росіян є нелогічними, адже ЗСУ вже відчутно просунулися у напрямку Сватового, де знаходиться серйозне зосередження сил росіян.

За його словами, зараз на кордоні Луганської та Харківської областей знаходиться неймовірна кількість солдатів супротивника, багато хто з них добре підготовлений. Існують й інші небезпеки — серйозне мінування території, наявність виритих укріплень, схожих на "нори", тощо.

"Всі сільські приватні будинки вздовж лінії фронту зайняті росіянами. Вони там знаходяться групами — десятками бійців", — розповів чиновник.

Однак зараз українські захисники мають непогані успіхи на даному відрізку фронту. Одна з найважливіших — збереження вогневого контролю над трасою "Сватове — Кремінна", що допомагає нашим військовим просуватися вглиб Луганської області.

Сергій Гайдай зазначив, що всього є три можливі сценарії подальшого розвитку подій після того, як ворог буде вибитий зі Сватового.

"Перший — припинити постачання рашистам на півночі до Сватового. Другий — повернутися до логістичного центру області — Старобільська. Третій — після Кремінної крокувати до Рубіжного та Сєвєродонецька", — резюмував він.

А поки росіяни готуються до вельми абсурдного вчинку на фронті, ЗСУ можуть швидко просунутися до Рубіжного і Кремінної. Ці міста здатні стати наступними у списку звільнених.

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