Прийшли сотні людей: на Рівненщині провели в останню путь двох загиблих героїв (фото та відео)

Одного із героїв не стало під Бахмутом, іншого — на Запорізькому напрямку

Україна продовжує втрачати цвіт своєї нації на кровопролитній війні проти росії. Після новин про загибель кулеметника Василя Сапіги із Кривого Рогу трагічні звістки прийшли і на Рівненщину. Одразу двох героїв втратила Корнинська територіальна громада — 28-річного Павла Іллюка та 44-річного Валентина Кучера.

Інформацію про загибель військовослужбовців передає видання "Рівне вечірнє". Обох героїв зустрічали на малій батьківщині живим коридором із національними знаменами та лампадами. Варто також додати, що не стало бійців в один день — 20 грудня.

Павлу Іллюку, який воював на Запорізькому напрямку, не судилося пережити черговий ворожий обстріл. Осколкове поранення, яке отримав воїн, виявилося несумісним із життям. У 28-річного чоловіка залишилися вбиті горем батьки та сестра.

Павло Іллюк

44-річний штаб-сержант Валентин Кучер знаходився під Бахмутом. Медик за покликанням, він виконував цю тяжку роботу і на фронті. Загинув він поблизу Озарянівки Бахмутського району. Поховали його в рідному селі Колоденка на Рівненщині. Без чоловіка залишилися дружина, без батька — двоє дітей.

Валентин Кучер

На прощання із обома військовослужбовцями прийшло чимало місцевих жителів. Багато хто ніс українські прапори та запалені свічки на знак пошани.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові днями попрощалися із 31-річним захисником Маріуполя Сергієм Бутиріним, якого навіть не можна поховати на малій батьківщині через російську окупацію.

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