Боронила Київ і пішла до ЗСУ: історія красуні-захисниці з-під Бахмута
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Ольга з першого ж дня вторгнення вирішила взяти зброю до рук
Чимало відважних українців борються за Бахмут на Донеччині, серед них і військова психолог Ольга.
Про неї розповів кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який побував на передовій та особисто з нею поспілкувався.
Зазначимо, що красуня-захисниця з 2014 року була військовим психологом, після чого у 2018 році заснувала із командою "Ветеран Хаб".
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року Ольга пішла до лав патрульної поліції, щоб захищати Київ.
У червні жінка мобілізувалася до Збройних сил України, і тепер безстрашно воює на Бахмутському напрямі, який, як відомо, протягом уже багатьох тижнів залишається одним із найгарячіших на фронті.
Як видно по фото, суворі військові умови та постійна небезпека для життя не змогли відібрати в Ольги краси та оптимізму.
Як відомо, на осінь 2022 року в лавах українських військових служили понад 40 тисяч жінок — серед них і професійні військові, і командувачі, і ті, хто дбає про те, щоб інші військові вчасно отримували провізію та зброю на позиції.
Більше історій про красунь-військових читайте пізніше на "Телеграфі" у рубриці "Наші захисниці".
Як відомо, незважаючи на постійні бої в Бахмуті досі залишаються люди, які змушені виживати без світла, води та опалення, — вони кажуть, що бої дедалі ближче.