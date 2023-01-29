Боронила Київ і пішла до ЗСУ: історія красуні-захисниці з-під Бахмута

Ольга з першого ж дня вторгнення вирішила взяти зброю до рук

Чимало відважних українців борються за Бахмут на Донеччині, серед них і військова психолог Ольга.

Про неї розповів кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який побував на передовій та особисто з нею поспілкувався.

Зазначимо, що красуня-захисниця з 2014 року була військовим психологом, після чого у 2018 році заснувала із командою "Ветеран Хаб".

Ольга задовго до лютого 2022 року послідовно дотримувалася проукраїнської позиції

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року Ольга пішла до лав патрульної поліції, щоб захищати Київ.

З першого дня вторгнення жінка вирішила взяти в руки зброю

У червні жінка мобілізувалася до Збройних сил України, і тепер безстрашно воює на Бахмутському напрямі, який, як відомо, протягом уже багатьох тижнів залишається одним із найгарячіших на фронті.

Тепер Ольга – одна із захисників Бахмута

Гарячу точку обороняють як чоловіки, так і жінки

Як видно по фото, суворі військові умови та постійна небезпека для життя не змогли відібрати в Ольги краси та оптимізму.

Військова навіть у складних умовах зберігає віру у щасливе майбутнє

Як відомо, на осінь 2022 року в лавах українських військових служили понад 40 тисяч жінок — серед них і професійні військові, і командувачі, і ті, хто дбає про те, щоб інші військові вчасно отримували провізію та зброю на позиції.

Більше історій про красунь-військових читайте пізніше на "Телеграфі" у рубриці "Наші захисниці".

Як відомо, незважаючи на постійні бої в Бахмуті досі залишаються люди, які змушені виживати без світла, води та опалення, — вони кажуть, що бої дедалі ближче.