В Мелітополі зранку прогримів вибух, постраждав "поліцай" окупантів (відео)

Постраждалий отримав мінно-вибухову травму

Ранок в Мелітополі почався з вибуху та метушні колаборантів. Попередньо, вибух стався на вулиці Івана Алєксєєва біля пожежної частини. Вважається, що це саморобна вибухівка.

Представники окупаційної адміністрації традиційно звинувачують українців. Начебто ціль вибуху — дестабілізувати ситуацію. Вибух вже охрестили "терактом". Представник окупантів володимир рогов заявляє, що це "елемент залякування". Повідомляється, що є постраждалий.

За попередніми даними підірвали Сергія Сковирко. Він у окупантів виконував роль "начальника дільничних" Мелітополя. Він паркував авто біля пожежної частини, побоюючись закладення вибухівки.

Сергій Сковирко / РІА-Мелітополь

Він госпіталізований з травмами різного ступеня тяжкості — попередньо, мінно-вибухова травма ноги. На місце пригнали місцевих поліцаїв — дорога перекрита від будівлі Пенсійного фонду до "Лікувально-діагностичного центру" (Зелена поліклініка) — територія на початку вулиці. На цій же вулиці знаходиться паспортний стіл.

Місце вибуху на карті Мелітополя

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух у Мелітополі два тижні тому. Відомо, що ліквідували колаборанта Івана Ткача. Колаборанта призначили завідувати міським транспортом Мелітополя, він перевозив вагнерівців та російських солдатів до лінії фронту.