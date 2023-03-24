Росіяни серед ночі обстріляли пункт незламності на Донеччині, загинули жінки-біженки (фото)

Черговий воєнний злочин армії росії чітко документують правоохоронці

Ніч проти 24 березня видалася досить неспокійною для України — частину регіонів атакували "шахеди". А от Донеччина потрапила під прицільний вогонь ракетний вогонь окупантів. Внаслідок цього у Костянтинівці зруйновано "пункт незламності", є загиблі та поранені.

Більше деталей розповіли в пресслужбі Офісу генерального прокурора України. Слід зазначити, що всі три жертви — жінки-переселенки. Одна із них раніше мешкала у Бахмуті, інші дві — у Часовому Ярі та селі Опитне. Попри спробу втекти від "руського міра" загарбники все одно забрали їхні життя.

Відомо, що атака відбулася пізньої ночі — близько першої години. Росіяни використали зенітно-переносний комплекс, який стріляє модифікованими снарядами С-300. Одна із ракет влучила безпосередньо в "пункт незламності", інша утворила величезну вирву поруч.

Все, що залишилося від пункту незламності

А ось і слід від іншої ракети, яка розірвалася поруч із будівлею

Крім загиблих є також і поранені. Їх двоє, вони отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Уламки російської ракети

Напис на пакеті виглядає тепер знущальним

Правоохоронці відстежують всі деталі

Наразі на місці працюють правоохоронці, які фіксують всі деталі чергового воєнного злочину армії рф в Україні.

Додамо, що Костянтинівка розташована досить близько до лінії фронту. Від Донецька її відділяє близько 50 кілометрів.

Костянтинівка Донецької області на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв усі подробиці ракетного удару по Запоріжжю, який стався 22 березня. Нагадаємо, що ворожі боєприпаси прицільно влучили у багатоповерховий житловий будинок.

Наш кореспондент Ян Доброносов побував на місці трагедії та показав, як містяни оговтуються після чергової атаки ворога.