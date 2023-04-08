Четверо дітей опинилися сам на сам з вогнем: врятувала всіх десятирічна дівчинка

Будинок сильно вигорів

У Сумах 7 квітня спалахнув приватний житловий будинок на вулиці Пантелеймона Куліша. Четверо дітей 1, 4, 5 та 10 років були самі вдома, коли почалася пожежа. Випадок міг би закінчитися трагедією, аби не старша з них. Першим побачив полум’я п’ятирічний Давид, він і повідомив сестрі, що почалася пожежа.

Як повідомили у ДСНС Сумщини, дівчина Нікіта 10 років намагалась самотужки загасити полум’я. А коли це не вдалося, винесла сама двох дітей 1 та 4 років.

Дівчинка згадує, що голова почалася крутитися: "Давід був уже на вулиці. Я намочила рукав і так тримала, побігла на одній руці виносити Богданочку, а потім Сашеньку", — розповіла маленька героїня.

Діти кричали і прибігли сусіди, які й викликали рятувальників, а наляканих дітей відвели до себе та заспокоїли. В будинку горіли меблі, техніка, спалахнули покрівля та перекриття. Дівчинка каже, що в них не лишилося навіть верхнього одягу.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про схожий випадок у селі Станіслав на Херсонщині. Там дівчинка вивела брата та сестру з палаючого будинка.