Золотоніський сімейний підряд: як нардеп-"слуга" Войцехівський підставляє Зеленського і своїх партійців

Фірми з орбіти скандального депутата ведуть дуже сумнівну діяльність та пов'язані з колаборантами

Довкола колишнього міського голови Золотоноші (Черкаська область), нинішнього нардепа від партії "Слуга народу" Віталія Войцехівського продовжують спливати скандальні історії, які фактично кидають тінь на провладну політсилу та Офіс президента.

Нагадаємо, раніше політика з Черкащини неодноразово звинувачували як у втручанні в роботу місцевого бізнесу, так і причетності до рейдерства. Використовуючи владні повноваження ще з часів свого мерства, він намагався розставити своїх довірених осіб на найбільш привабливі фінансові потоки в області.

Але є сфери, які нардеп-"слуга" Войцехівський не може довірити навіть перевіреним роками довіреним особам. Наприклад, за логікою скандального політика, постачанням медичних препаратів комунальним закладам повинні займатися лише близькі перевірені роками люди – дружина та син.

Так, згідно з даними Opendatabot.ua та інших відкритих джерел, Войцехівський Олександр Віталійович – син народного депутата – є власником та директором компанії "Даміанко", а також володіє фірмою "Даміан", директором якої є його мати та дружина народного депутата – Войцехівська Людмила Григорівна.

Джерело - Opendatabot

Згідно з КВЕДами, обидві компанії спеціалізуються на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, але ТОВ "Даміанко" на відміну від ТОВ "Даміан" не має жодної ліцензії для подібної діяльності. Хоча й діяльності її у відкритих джерелах не спостерігається — пошук у відповідних базах МОЗу та інших держреєстрах не дає жодного результату.

За даними з публічного простору відомо, що компанія "Даміан" має цікавішу історію. Засноване в далекому 1997 році підприємство ще до 2018 року належала Войцехівській Людмилі Григорівні, але потім змінили власника та стала належати Гордєєву Сергію Петровичу і його ТОВ "Торговий дім "Златогор" — Золотоноша". В грудні 2020-го, після перемоги Віталія Войцехівського на виборах до Верховної Ради, компанія "Даміан" повернулася в родинне коло Войцехівських та стала належати його синові, Олександру.

Чи пов’язаний тимчасовий власник компанії "Даміан" Гордєєв С.П. з родиною Войцехівських (чи це якась підставна особа за класичними тіньовими схемами деяких політиків) – наразі встановити не вдалося, але це цікавий факт, який викликає низку питань.

Своєю чергою Гордєєв володіє, між усім, приватним підприємством "Кримтекс", яке досі є активним та навіть виробляє в окупованому Криму робочий одяг.

На відміну від компанії "Даміанко", якою володіє та очолює син нардепа Войцехівського – Олександр, ТОВ "Даміан" під керівництвом дружини має відповідну безстрокову ліцензію №АВ579116 на роздрібну торгівлю в трьох торговельних точках.

У цьому контексті головним ключовим твердженням є "роздрібна торгівля", тому що на оптову торгівлю суб’єкти підприємницької діяльності повинні отримувати окрему ліцензію, якої ТОВ "Даміан" не має.

Але, схоже, це не має значення, коли йдеться про дружину народного депутата України від партії "СН" Віталія Войцехівського. Тому що ТОВ "Даміан" є оптовим постачальником для комунального некомерційного підприємства "Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради. Це підтверджується даними з Opendatabot.ua в частині зв'язків із контрагентами підприємства.

Можна погодитися з тим аргументом, що суми, які фігурують в тендерних контрактах не є якимись вражаючими. Але якщо такі родинні ділки за підтримки свого політичного покровителя не вважають за потрібне виконувати вимоги закону в таких дрібних оборудках, то можна собі тільки уявити, що відбувається в дійсно великих контрактах (які не відображаються у відкритих реєстрах та лишаються поза увагою громадськості) та розслідувачів.

Нагадаємо, раніше депутати Канівської міської ради запідозрили нардепа Войцехівського у розхитуванні ситуації на Черкащині. Місцеві обранці звернулися із відповідною заявою до керівництва партії "Слуга народу".

Також повідомлялось, що через низку скандалів та підозр у колаборанстві нардепа Войцехівського можуть виключити з провладної політсили.