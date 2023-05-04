Золотоношский семейный подряд: как нардеп-"слуга" Войцеховский подставляет Зеленского и своих партийцев

Фирмы из орбиты скандального депутата ведут очень сомнительную деятельность и связаны с коллаборантами

Вокруг бывшего городского головы Золотоноши (Черкасская область), нынешнего нардепа от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского продолжают всплывать скандальные истории, фактически бросающие тень на провластную политсилу и Офис президента.

Напомним, ранее политика из Черкасской области неоднократно обвиняли как во вмешательстве в работу местного бизнеса, так и причастности к рейдерству. Используя властные полномочия еще со времен своего мэрства, он пытался расставить своих доверенных лиц на наиболее привлекательные финансовые потоки в области.

Но есть сферы, которые нардеп-"слуга" Войцеховский не может доверить даже проверенным годами доверенным лицам. Например, по логике скандального политика, снабжением медицинских препаратов коммунальным учреждениям должны заниматься только близкие проверенные годами люди – жена и сын.

Так, согласно данным Opendatabot.ua и других открытых источников, Войцеховский Александр Витальевич – сын народного депутата – является владельцем и директором компании "Дамианко", а также владеет фирмой "Дамиан", директором которой является его мать и жена народного депутата – Войцеховская Людмила Григорьевна.

Источник — Opendatabot

Согласно КВЭДам, обе компании специализируются на розничной торговле фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, но ООО "Дамианко", в отличие от ООО "Дамиан", не имеет никакой лицензии для подобной деятельности. Хотя и ее деятельности в открытых источниках не наблюдается — поиск в соответствующих базах Минздрава и других госреестрах не дает никакого результата.

По данным из публичного пространства известно, что компания "Дамиан" имеет более интересную историю. Основанное в далеком 1997 году предприятие еще до 2018 года принадлежало Войцеховской Людмиле Григорьевне, но затем компания сменила владельца и стала принадлежать Гордееву Сергею Петровичу и его ООО "Торговый дом "Златогор" — Золотоноша". В декабре 2020-го, после победы Виталия Войцеховского на выборах в Верховную Раду, компания "Дамиан" вернулась в семейный круг Войцеховских и стала принадлежать его сыну Александру.

Связан ли временный владелец компании "Дамиан" Гордеев С.П. с семьей Войцеховских (или это какое-то подставное лицо по классическим теневым схемам некоторых политиков) – установить не удалось, но это интересный факт, который вызывает ряд вопросов.

В свою очередь Гордеев владеет, между всем, частным предприятием "Крымтекс", которое до сих пор является активным и даже производит в оккупированном Крыму рабочую одежду.

В отличие от компании "Дамианко", которой владеет и возглавляет сын нардепа Войцеховского — Александр, ООО "Дамиан" под руководством жены имеет соответствующую бессрочную лицензию №АВ579116 на розничную торговлю в трех торговых точках.

В этом контексте главным ключевым утверждением является "розничная торговля", потому что на оптовую торговлю субъекты предпринимательской деятельности должны получать отдельную лицензию, которой у ООО "Дамиан" нет.

Но, похоже, это неважно, когда речь идет о жене народного депутата Украины от партии "СН" Виталия Войцеховского. Потому что ООО "Дамиан" является оптовым поставщиком для коммунального некоммерческого предприятия "Золотоношская многопрофильная больница" Золотоношского городского совета. Это подтверждается данными из Opendatabot.ua в части связей с контрагентами предприятия.

Можно согласиться с тем аргументом, что фигурирующие в тендерных контрактах суммы не являются какими-то впечатляющими. Но если такие семейные дельцы при поддержке своего политического покровителя не считают нужным выполнять требования закона в таких мелких сделках, то можно себе только представить, что происходит в действительно больших контрактах (не отражаются в открытых реестрах и которые остаются без внимания общественности) и расследователей.

Напомним, ранее депутаты Каневского городского совета заподозрили нардепа Войцеховского в расшатывании ситуации в Черкасской области. Местные избранники обратились с соответствующим заявлением к руководству партии "Слуга народа".

Также сообщалось, что из-за ряда скандалов и подозрений в коллаборационизме нардепа Войцеховского могут исключить из провластной политсилы.