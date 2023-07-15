Житель Закарпаття, який збирався продати немовля за кордон, спробував звільнитися під заставу: подробиці

За інформацією прокуратури, чоловік залишається під вартою

Житель Закарпаття, який під виглядом співробітника благодійної організації намагався продати немовля за кордон, спробував вийти на волю під заставу 1 мільйон гривень.

Як поінформувала пресслужба Закарпатської прокуратури, відомство змогло досягти у суді збільшення розміру застави до 2 684 000 гривень.

"Чоловіка взяли під варту в залі суду. Там він буде й надалі, якщо не внесе заставу у повному розмірі. Водночас досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, зловмисника було затримано наприкінці червня під час спроби перетнути кордон із жінкою з Житомира, з якою він домовився про купівлю дитини. За немовля він запропонував матері 5 тисяч доларів США, а сам мав намір отримати прибуток у розмірі 25 тисяч доларів.

Варто зазначити, що у ЗМІ активно поширюється інформація про те, що йому вдалося вийти на волю, проте прокуратура стверджує протилежне.

Також цікаво, що прокуратура, а раніше і поліція, повідомляли, що дитину зловмисник намагався продати на усиновлення в сім’ю іноземців, проте низка ресурсів, включаючи внесені до списку санкцій РНБО, активно поширюють тезу про те, що він нібито намагалася продати дитину на органи. При цьому інформація подається під соусом про те, що українців нібито часто "розбирають на органи" у країнах ЄС.

До речі, це твердження також люблять поширювати російські пропагандисти, які раніше повеселили мережу фейком про те, що в українських військових вирізають органи німецькі лікарі у підпільних лабораторіях прямо на лінії фронту.