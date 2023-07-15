Житель Закарпатья, собиравшийся продать младенца за границу, попытался освободиться под залог: подробности

Согласно информации прокуратуры, мужчина остается под стражей

Житель Закарпатья, который под видом сотрудника благотворительной организации пытался продать младенца за границу, попытался выйти на свободу под залог в 1 миллион гривен.

Как проинформировала пресс-служба Закарпатской прокуратуры, ведомство смогло добиться в суде увеличения размера залога до 2 684 000 гривен.

"Мужчину взяли под стражу в зале суда. Там он будет и дальше, если не внесет залог в полном размере. В то же время, досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления", — говорится в сообщении.

Как известно, злоумышленник был задержан в конце июня при попытке пересечь границу с женщиной из Житомира, с которой он договорился о покупке ребенка. За младенца он предложил матери 5 тысяч долларов США, а сам намеревался получить прибыль в размере 25 тысяч долларов.

Стоит отметить, что в СМИ активно распространяется информация о том, что ему таки удалось выйти на свободу, однако прокуратура утверждает обратное.

Также любопытно, что прокуратура, а ранее и полиция, сообщали, что ребенка злоумышленник пытался продать на усыновление в семью иностранцев, однако ряд ресурсов, включая внесенные в санкционный список СНБО, активно распространяют тезис о том, что он якобы пытался продать ребенка на органы. При этом информация подается под соусом о том, что украинцев якобы часто "разбирают на органы" в странах ЕС.

К слову, это утверждение также любят распространять российские пропагандисты, которые ранее повеселели сеть фейком о том, что у украинских военных вырезают органы немецкие врачи в подпольных лабораториях прямо на линии фронта.