"Дом милосердия" или бизнес на больных: как на Полтавщине зарабатывают на уязвимых людях

У больных и бездомных забирали паспорта и банковские карточки, следили, чтобы никто не сбежал

В небольшом селе под Диканькой на Полтавщине несколько лет действовал "дом милосердия", владелица которого делала немощных и бездомных своими заложниками.

Сайт "Телеграф" тоже заинтересовался делом, в котором полиция начала досудебное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Домашний мед или вода с хлебом

— Нам ту-ут о-очень ха-ра-шо, — тяжело, по слогам произносит женщина лет 45 в инвалидной коляске.

Я не могу узнать историю ее жизни, потому что владелица "Дома милосердия" Светлана Безгубенко не позволяет ни с кем из подопечных общаться и сама не настроена на разговор со мной. Но у меня много вопросов, на которые я хочу знать ответ. Вот почему, например, еще одна, молчаливая, обитательница дома ходит в засаленных штанах? Почему помощница хозяйки домовладения цедит сыворотку в грязную пластиковую бутылку? Что сегодня ели эти люди на завтрак?

На моем диктофоне записано всего 8 минут разговора с 67-летней основательницей общественного объединения "Всеукраинское движение "Дом милосердия" Светланой Безгубенко, и большая часть этого времени — это ее заявления о том, что она ничего не будет мне говорить.

Но если отбросить непродуктивную часть разговора, выходит, что все эти люди с инвалидностью, которых она по своей душевной доброте принимает, а также кормит и поит в старом небольшом доме в селе Трояны под Диканькой, ее "гости" .

— Я никогда не прохожу мимо людей, лежащих на асфальте, сидящих на лавочке. Я жила в Полтаве, трудилась, как все люди, ходила на работу, у меня семья была. Я приводила таких людей домой, мыла их, искала какие-нибудь организации, куда можно было их пристроить, оказать им помощь. Но не всегда этих людей принимали. То у них документов не было, то они больны были, — еще недавно рассказывала на камеру моим коллегам по областному телевидению Светлана Безгубенко.

Мне же приходится буквально вытягивать из нее хоть какую-то информацию.

— Если бы я вам показала хотя бы одного человека, который поступает сюда… Мы и с червями [в ранах] брали. Бывало, звонят из больницы и просят забрать пациентов после операции, потому что бездомные, им некуда идти, их некуда пристроить. Бывало, из полтавской психушки привозили безродных. А недавно звонит женщина из Харьковской области, спрашивает: "Можно к вам? Потому что я в такой ситуации, что у меня сына убили". Мы никому не отказываем, — все же рассказывает через "не хочу".

Светлана Павловна уверяет, что ее "гости" едят все свежее, домашнее. К примеру, кисломолочный сыр с медом. Меда, правда, со своей пасеки в этом году она еще не качала. А козы, которых у нее целое стадо, дают достаточно молока. Есть куры, индюки. Огород не сажают, потому что работать на нем ни у кого нет здоровья.

Идет в хату (меня, конечно, не пускает туда, потому что это частная собственность) и возвращается с рыхлой горбушкой домашнего хлеба.

— Сама пеку, — хвалится. – Я повар шестого разряда. Каждый день встаю в четыре утра и готовлю на всех еду. У меня в доме стоит электрическая плита. А на завтрак у нас сегодня многое было.

Так выглядит кухня в доме

— А почему же, когда у вас здесь была недавно комиссия, некоторые просили хлеба и воды?

— Человек, который просил хлеба, двадцать лет отсидел в тюрьме, он нахальный, он просит все.

Хотя, в общем, подопечные, судя по всему, Светлану Павловну уважают.

— Как я жил до того, как попал сюда? — переспрашивает мужчина лет 40, который, судя по манерам и внешнему виду, тоже провел в местах не столь отдаленных немало времени. Вместе с двумя другими обитателями "Дома милосердия" он сидит возле веранды дома, расположенного в нескольких сотнях метров от "головного офиса" общественной организации. Не представляется и запрещает заходить за калитку. Так же, как и Безгубенко, заявляет, что не намерен общаться с непрошеными гостями. Поэтому перебрасываемся несколькими фразами. — А вы пойдите на Южный вокзал [в Полтаве], посмотрите, как там живут бездомные. А здесь есть еда и крыша над головой. Наши дни проходят в чтении Библии, молитвах, душевных беседах. У меня есть гитара, часто беру ее в руки. Пасем коз, косим для них сено, рубим дрова… Я здесь уже четвертый год, и это полностью изменило мою жизнь. Это благодаря Светлане Павловне. Она нам как мама. Не надо ее лишний раз нервировать. А то ездят здесь всякие, а потом у нее приступы случаются.

Беглецы на инвалидных колясках

Под "всякими" мой немногословный собеседник имеет, вероятно, в виду журналистов. А может, представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Полтавской области Владислава Носенко и сотрудницу Секретариата уполномоченного Ларису Кармазин-Денисенко, которые недавно вместе с местными властями совершили внеплановый мониторинговый визит в "Дом милосердия" после того, как омбудсману Украины Дмитрию Лубинцу поступила информация о возможных нарушениях прав человека, фактах применения психологического и экономического насилия в этом заведении.

"Были выявлены вопиющие нарушения прав человека, в частности, на здоровье, оказание медицинской помощи, достойные условия жизни, — написали в отчете члены комиссии, побывав в "Доме милосердия". — На территории частного хозяйства расположен жилой дом на две комнаты и 5 хозяйственных помещений с домашними животными. В заведении находились 12 человек, четверо из них — лица с инвалидностью. В доме — полная антисанитария, грязная посуда. В комнате площадью почти 15 квадратных метров проживает 5 женщин. Кровати — вплотную друг к другу, возле каждой — судно. Окна — без стекол, воздух затхлый. На территории усадьбы — летняя кухня в аварийном состоянии, покосившаяся, внутри грязная посуда, хозяйственный инвентарь. Во дворе — смрад.

При личном общении люди просили хлеба и воды. Они сообщили, что их документы, банковские карты и телефоны, которые у них забрали, находятся у администрации заведения. Состояние обитателей заведения — неопрятное, они были обессиленными и нуждались в лечении".

Мониторинговая группа вызвала в Трояны полицию и бригаду скорой помощи. Шесть человек госпитализировали. У одной женщины диагностировали сломанную тазобедренную кость, у мужчины — рак последней стадии.

На попечении у Светланы Безгубенко было 12 бесправных людей

Мне не удалось выяснить, каким образом информация о том, что творится в "Доме милосердия" в Троянах, дошла до Киева. Хотя о нем давно знают и в Диканьке, и в Полтаве, потому что это не иголка в стоге сена, хотя и "спрятан" он в селе, которое практически вымерло. Сюда не доберешься общественным транспортом. Правда, говорят местные, которые еще сажают здесь огороды, подопечные, бывает, сбегают — кто пешком, а кто на инвалидной коляске.

В целом полтавка Светлана Безгубенко использует под "Дом милосердия" три дома. И только один из них, по улице Вишневой, 7, принадлежит ей на правах собственности. Другие пустовали.

Во дворе — смрад

Милосердие к бездомным женщина начала проявлять лет пятнадцать назад. Впоследствии, в конце 2016 года, зарегистрировала общественную организацию. После года деятельности ОО ее основательница была более разговорчивой и рассказывала журналистам одного из местных телеканалов свою историю. А именно, что купить дом в селе ее заставила личная беда – у одного из ее сыновей была наркозависимость и несколько судимостей. В тюрьме он уверовал в Бога и, оказавшись на свободе, решил помочь таким, как сам, и нуждающимся. Поэтому она купила в Троянах дом в кредит, куда вместе с сыновьями стала приглашать и свозить людей без определенного места жительства, обращать на веру в Бога. Сейчас ее сын – пастор, проводит службы для подопечных.

В том интервью шестилетней давности Светлана Безгубенко сетовала, что местные власти ей ничем не помогают. Она делает все самостоятельно, на что хватает сил и средств.

– Я уже давно работаю и помогаю людям, которых не берут в приюты: бездомные, калеки и инвалиды. Содержу их у себя дома и живу вместе с ними на свою пенсию. У нас есть свое хозяйство. Кроме местной церкви, нам никто не помогает. О том, что нам нужно помещение побольше, я говорила и сельским, и районным властям. Да, возможно, состояние дома не лучшее, но дайте нам помещение побольше! Местные власти отвечает, что таких домов нет, — говорила она.

На тот момент в "Доме милосердия", судя по видеоматериалу, было чисто, а его обитатели свободно рассказывали о том, как им удалось оказаться в таких замечательных условиях.

"Забота" и "уход" в обмен на деньги

- Грех утверждать, что Светлана Павловна не заботится о своих подопечных, — говорит одна из жительниц села, которая просит не называть ее имени. — Их здесь в свое время больше двух десятков жило. Мне как-то пришлось побывать в доме, где живет Безгубенко вместе с чужими людьми. В женской комнате работал телевизор, на столе сложена аккуратная куча выстиранной одежды, а в кухне — куча свежеиспеченных лепешек. Хотя в доме чувствовался неприятный запах, потому что там лежали парализованные.

На мой взгляд, для людей, которые когда-то жили под заборами, это за счастье. Я это слышала лично от одного старого мужчины, оказавшегося здесь.

Еды у них хватает. Светлана Павловна всегда делает на зиму заготовки: покупает у селян огурцы, картофель, капусту, морковь… Другие продукты привозила из Диканьки или Полтавы. А когда началась широкомасштабная война, благотворительные фонды стали передавать ей гуманитарную помощь: крупы, масло, сахар, муку. Каждую субботу привозят. Гуманитарки так много, что владелица часть раздает односельчанам.

Так хранятся продукты

Еще моя случайная собеседница, давая положительную характеристику Светлане Павловне, вспоминает, как та возила одного из своих подопечных в Диканьку лечить зубы.

А вот муж женщины ворчит: "Как умру, меня негде будет и похоронить". Ведь местное кладбище забито могилами бывших обитателей "Дома милосердия", за которыми никто не ухаживает.

В Троянах и в Диканьке говорят, что Светлану Безгубенко "крышевал" Илья Кива. Социальные службы и полиция не вникали в деятельность общественной организации, поскольку их устраивало, что она принимала под опеку проблемных людей. Кое-кто убежден, что глава общественной организации делилась с ними своими доходами, чтобы они "не видели" беззаконие.

Также по неофициальной информации, Светлана Безгубенко заставляла одиноких и больных людей продавать собственное жилье в обмен на уход. В то же время под видом гуманитарной деятельности рассылала письма благотворительным фондам с просьбой о финансовой помощи.

— Вы ведь понимаете, что, чем больше людей Светлана Павловна сюда свезет, тем больше у нее прибыль, потому что она на каждого получает пенсию или социальные выплаты, которые забирает себе, — объясняла мне женщина из Троянов. — Она одну бабушку так стерегла, как зеницу ока, чтобы та случайно не сбежала, потому что у той пенсия была 5 тысяч. Никто же не знает, сколько стоит содержание одного человека в таком "благотворительном" заведении. Здесь кто-то проверял?

Начальник отдела социальной защиты исполкома Диканьского поселкового совета Людмила Фролова тоже жалуется, что Светлана Безгубенко не позволяет заходить в помещение представителям территориального центра социального обслуживания, которые периодически к ней наведываются. Два года назад специальная комиссия из представителей ГСЧС, Госпотребслужбы и главы поселкового совета пыталась проверить деятельность "Дома милосердия". Однако предъявить претензии руководительнице общественной организации по содержанию подопечных оказалось невозможным, поскольку такой вид деятельности, как предоставление социальных услуг, вообще не прописан в ее учредительных документах.

Летняя кухня. Здесь готовят людям еду

Людмила Фролова не исключает, что на людей, которые оказываются под крышей "Дома милосердия", оказывается психологическое давление, потому что им "очень все нравится". Во всяком случае, жалоб от них никогда не поступало.

— Светлана Павловна действительно проявляет заботу о своих новых подопечных, — рассказывает Людмила Фролова. — Она помогает им восстанавливать утраченные документы, заботится об оформлении группы инвалидности и социальных выплат. Приводит людей к нам, они пишут заявления на получение средств реабилитации. Регистрирует их в своем доме. Но в то же время мы не знаем, как она распоряжается средствами своих подопечных. Некоторые из них говорят, что им выдают деньги. Но какие суммы по сравнению с государственными выплатами, неизвестно — банковские карточки и паспорта она держит у себя.

По словам руководителя отдела социальной защиты, Светлане Безгубенко предлагали разместить "Дом милосердия" в помещении бывшего Дома ветеранов в Диканьке, но она категорически отказалась.

Какая судьба ждет подопечных, то есть "гостей" руководительницы общественной организации после огласки этой истории? Всем обитателям предложили оформление на постоянное местожительство в государственные дома-интернаты, а мужчина с онкологией будет направлен в хоспис. Как сказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Полтавской области Владислав Носенко, они даже не знали о таких заведениях. И были уверены, что "Дом милосердия" — это единственное место, где им будут рады. Но люди с инвалидностью вообще не должны содержаться в таких условиях.

Тем временем полиция начала досудебное расследование по этому делу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 3 ст. 357 ("Похищение, присвоение, вымогательство официальных документов"). Максимальное наказание, предусмотренное по первой из статей – ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

— Ничего криминального я не совершала! — не моргнув глазом, говорит подследственная.

Фото — Офис омбудсмана Украины

Видео – "Общественное Полтава"