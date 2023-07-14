Домашний ад: почему соцслужбы годами "не замечали" пыток над сиротами

Мать-педофилку с Днепропетровщины ждет серьезное тюремное заключение, а малолетних детей — психологическая реабилитация

В конце мая первые полосы украинских СМИ заполонила шокирующая новость о 53-летней украинке, которая годами жестоко издевалась над приемными детьми и продавала их педофилам. Узнать правду о бесчеловечных условиях жизни несовершеннолетних удалось благодаря польским супругам, которые заботились о многодетной семье в начале войны.

В настоящее время около 10 пострадавших детей от 4 до 16 лет проживают в доме своих спасителей и проходят психологическую реабилитацию. Женщине, которую сложно назвать матерью, инкриминируют 10 статей Уголовного кодекса Польши, однако она отрицает большинство обвинений. Если показания детей удастся подтвердить, злоумышленница может провести за решеткой до 15 лет.

"Телеграф" выяснял, держат ли резонансное дело на контроле в Минсоцполитики Украины, какая судьба может ожидать жертв зверской жестокости и почему украинская система защиты детей не выполняет свои функции.

История, шокировавшая почти всех

Подробности истории жизни детей в приемной семье из Синельниково на Днепропетровщине получили огласку благодаря польским журналистам. Осенью 2022 года издание Wyborcza рассказало о систематических избиениях и поражающих жестокостью пытках сирот их опекуном. В частности, в материале говорится о сексуальном насилии со стороны самой "матери" и приглашенных ею домой педофилов, которые за деньги насиловали детей, пока те находились под действием снотворных препаратов и обездвиживающих их психотропов, оставаясь при этом в сознании. Кроме того, детей не кормили, заставляя есть фекалии животных.

За издевательство над детьми украинку будут судить в Польше

По данным местных журналистов, такое бесчеловечное отношение к малышам шокировало даже опытных польских следователей. В то же время, в профильных органах Украины, судя по всему, этот кейс воспринимают как "один из".

Так, советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук на вопрос журналистов "Телеграфа" о ходе данного дела ответила, что не может прокомментировать это, ведь в настоящее время в Польше находится много украинских приемных семей, и не зная точных данных (в частности, фамилии матери, которая скрывается следствием с целью защиты детей), понять, о ком идет речь, невозможно.

При этом чиновница признала, что система защиты детей в Украине, действительно, имеет множество недостатков, поэтому прямо сейчас правительство разрабатывает большую реформу по усовершенствованию механизмов ухода за детьми.

"Это реформа так называемой деинституализации. В Украине уже создан координационный центр, возглавляемый Ириной Туляковой , планируется ряд больших изменений. Детям нужен лучший уход и мы максимально над этим работаем", — отметила Дарья Герасимчук.

Еще менее содержательным оказался ответ Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики. Информационный запрос "Телеграфа" о ходе громкого дела в Польше и дальнейшей судьбе пострадавших детей, ведомство перенаправило в Нацсоцслужбу по защите прав детей, ведь именно там, согласно постановлению правительства №783, занимаются "сбором, обобщением статистической отчетности по соблюдению прав детей ( в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из числа, детей с инвалидностью".

" …Мониторинг временного перемещения (эвакуации) и возвращения детей осуществляется на постоянной основе областными, Киевской городской службами по делам детей и Нацсоцслужбой ", — уточнил замминистра соцполитики Назар Танасишин.

Соучастники среди тех, кто должен спасать

Прохладное и несколько отстраненное отношение должностных лиц к подобным историям в определенном смысле является одной из причин их возникновения. Ведь, за очевидностью вины горе-опекунши, становятся незаметными другие "соучастники" зверских преступлений над детьми.

В частности, по словам одной из пострадавших девочек, во время плановых проверок приемной семьи работниками соцслужб "мама ставила на стол бутылку коньяка и все расходились", пишет ТСН. То есть, единственные люди, которые могли – и были обязаны – спасти детей от ежедневных пыток, годами пренебрегали своими прямыми обязанностями.

По словам экс-уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, основателя и руководителя организации "Save Ukraine" Николая Кулебы, решение данной проблемы возможно исключительно путем формирования системы из достаточного количества компетентных работников. Это позволит выявлять проблемы еще на этапе подготовки семей к устройству в них детей и предотвращать преступления в ходе надлежащего сопровождения.

"В Украине подход к устройству детей-сирот до сих пор остается постсоветским, направленным на поддержку интернатных заведений. Последние, кстати, часто используют истории, аналогичные разоблаченной в Польше, чтобы отстоять свое право на существование. Мол, с их воспитанниками такого бы не произошло. На самом деле, именно в детдомах и интернатах насилие над детьми происходит в разы чаще, а раскрывается крайне редко, ведь это закрытая система, в которой дети практически изолированы от окружающего мира. Устройство детей в приемные семьи — куда более "здоровая" модель, при достаточном количестве высококвалифицированных специалистов для контроля и сопровождения", — объясняет Дмитрий Кулеба в комментарии "Телеграфу".

При этом на действительно революционные реформы в украинской системе защиты прав детей пока рассчитывать не стоит. По словам экс-чиновника, после начала войны с РФ в 2014 году правительство приняло решение о значительном сокращении бюджетных расходов на финансирование соцработников.

Тогда с должностей было уволено 12 тысяч рабочих, которые в том числе должны были осуществлять сопровождение приемных семей и отслеживать состояние детей, лишенных родительской опеки.

"Сейчас эта проблема приобретает особую актуальность, ведь на фоне полномасштабной войны количество семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей-сирот в Украине значительно увеличилось. Потребность в высококвалифицированных работниках социальных служб, которые не будут безразличны к судьбе детей, также растет с каждым днем", — отметил Дмитрий Кулеба.

Старая система дала сбой

Коррупция уровня "бутылка коньяка на столе", отсутствие ответственности в вопросе родительства (как биологического, так и приемного) и устаревшие подходы к регулированию и менеджменту в системе в целом — главные причины того, что дети были вынуждены годами жить в аду, который создала для них приемная мать, считает детский психолог, нейропсихолог, соучредитель психологического центра "Начало" Дмитрий Вакуленко.

По словам эксперта, система, в которой для получения водительского удостоверения или разрешения на хранение оружия нужно пройти больше проверок, чем для "получения" на воспитание ребенка, вызывает много вопросов.

"Почему в первых двух случаях граждане обязаны сдавать экзамены, проходить разнообразные проверки, получать справки у нарколога, психолога и других специалистов, а проверка будущих приемных родителей проводится так халатно? Это проблема безответственного отношения к отцовству на уровне системы. Украине бы не мешало перенять опыт других стран в вопросе отбора кандидатов для приемного отцовства, ведь это не тот случай, в котором следует идти по пути собственных ошибок", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что жуткая история семьи из Днепропетровщины вызывает вопросы не только к самой матери-извергу и социальным работникам, которым было не до спасения детей, но и к окружающим их людям. Дети, которые подвергались пыткам в семье, посещали детские сады и школы, были окружены сотнями взрослых, наблюдавших за этой семьей годами. Неужели за это время малыши никак не выдали своего ужасного эмоционального состояния?

По словам психолога Дмитрия Вакуленко, это просто невозможно, ведь любой стресс меняет поведение ребенка — оно перестает соответствовать его возрасту. Чтобы заметить это, не нужно иметь диплом психолога.

Собственно, именно так и произошло с польскими супругами, которые занимались многодетной семьей беженцев из Украины. По словам волонтера, она заметила, что дети боялись разговаривать в присутствии матери. Оставшись наедине с сиротами, женщина принялась осторожно расспрашивать их об отношениях с попечительницей и в конце концов получила страшный ответ.

"Тревожность, настороженность, страх, не адаптированность в среде, реакции, не соответствующие возрасту ребенка, — все это поведенческие последствия, которые видны невооруженным глазом любому взрослому человеку. Кроме того, такие издевательства не могут не повлиять на когнитивное развитие, интеллектуальные способности, физиологические показатели (как-то дефицит веса тела). Это не означает, что все странно ведущие себя или выглядящие дети подвергаются пыткам в семье, но это может стать "маячком" для выявления подобных случаев. Особенно на это следует обращать внимание работникам учреждений образования и здравоохранения. Имея на руках документацию, они точно знают, есть ли у ребенка особые образовательные потребности. Если ребенок здоров, а его поведение не соответствует условной норме — это повод задуматься", — объясняет детский психолог Дмитрий Вакуленко.

Изменение мировосприятия

К сожалению, неравнодушные взрослые случились малышам слишком поздно. По словам эксперта, бесчеловечные условия жизни, в которых дети находились годами, нанесли непоправимый ущерб их развитию и психологическому состоянию.

Психолог объясняет: даже незначительный стресс, как-то переезд на новое место жительства, может негативно влиять на малолетнего ребенка и провоцировать "откат" в развитии, а в случае с сиротами из Днепропетровщины — дефицит сна и полноценного питания, систематическое физическое и сексуальное насилие навсегда изменили их мировосприятие.

"Откатить" состояние жертв материнской жестокости к тому, какое они могли бы иметь при нормальных условиях жизни, уже не удастся.

"К сожалению, эти дети стопроцентно будут иметь больше ограничений в будущем, а их жизнь никогда не будет такой, как у других людей, которые не испытывали такого стресса. В то же время есть надежда, что польские специалисты обеспечат им интенсивную и, надеюсь, многолетнюю терапию, сопровождение, ресоциализацию и реабилитацию, что даст им шанс на адаптацию в обществе и относительно нормальную взрослую жизнь", — говорит Дмитрий Вакуленко.

Пока весь мир ужасается зверствам россиян на оккупированных территориях, пыткам пленных украинцев и преступной депортации сотен тысяч наших детей на территорию россии, в самой Украине происходят не менее страшные вещи, которые калечат физически и морально беззащитных граждан нашего государства.

Если анонсированная правительством реформа по улучшению ухода за детьми не станет приговором для работников соцслужб, которые за бутылку коньяка готовы закрывать глаза на страдания детей, будущее Украины окажется под большим вопросом, и в этот раз не по вине соседей-оккупантов.

*Кстати, Служба по делам детей Днепропетровской ОГА, которой "Телеграф" также направил электронное письмо, за более чем 40 дней не смогла дать ответ на четыре простых вопроса:

Проверяла ли Служба условия проживания, питания, медицинского обеспечения и других детей в указанном детдоме семейного типа?

Проводили ли представители Службы личные беседы с детьми на предмет выявления и предотвращения возможных нарушений в их содержании и воспитании?

Проверяли ли представители Службы состояние здоровья и половой неприкосновенности детей из этого учреждения?

и главное из них