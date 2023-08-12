Загинув поліцейський, багато постраждалих: росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів

Ще 12 людей дістали поранення

Окупанти у суботу вранці скинули на Оріхів Запорізької області керовану авіабомбу, продовжуючи тероризувати прифронтовий населений пункт. Внаслідок удару загинув 31-річний капітан поліції.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, ще 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції.

"Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані. Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", — заявив Клименко.

Оріхів розташований за лічені кілометри від лінії фронту та півтора року живе під невпинними обстрілами росіян. Більшість мешканців була змушена залишити місто, а ті, що лишилися живуть без світла та медикаментів. Місто вважається так званими "воротами до Запоріжжя", тому з самого початку війни росіяни не полишали спроб прорватися в місто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сьогодні також пролунали потужні вибухи у Кривому Розі. Це сталося перед оголошенням повітряної тривоги, на щастя, обійшлося без втрат.