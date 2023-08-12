Погиб полицейский, много пострадавших: россияне сбросили управляемую авиабомбу на Орехов

Еще 12 человек получили ранения

Оккупанты в субботу утром сбросили на Орехов Запорожской области управляемую авиабомбу, продолжая терроризировать прифронтовой населенный пункт. В результате удара погиб 31-летний капитан полиции.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, еще 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции.

"Погибший — 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии. Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", — заявил Клименко.

Орехов расположен в считанные километры от линии фронта и полтора года живет под неустанными обстрелами россиян. Большинство жителей были вынуждены покинуть город, а оставшиеся живут без света и медикаментов. Город считается так называемыми "воротами в Запорожье", поэтому с самого начала войны россияне не оставляли попыток прорваться в город.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сегодня также прогремели мощные взрывы в Кривом Роге. Это произошло перед объявлением воздушной тревоги, к счастью, обошлось без потерь.