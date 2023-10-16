Другий випадок за місяць: на відпочинку на Закарпатті загинув турист

Це місце користується великою популярністю

У Берегові Закарпатської області багато туристів, проте незабаром їх може стати дещо менше, адже лише за останній місяць там померло двоє чоловіків, які приїхали на відпочинок.

Перший випадок був 17 вересня, а другий стався вже у жовтні. Про нього розповідають "Новини Закарпаття".

Обидва трагічні інциденти трапилися у спортивному комплексі "Закарпаття" у Берегові. Журналісти пишуть, що він призначений для проведення спортивних змагань і досі залишився на "совковому" рівні технічного оснащення, проте там купаються в термальній воді.

17 вересня там помер 40-річний киянин, а 14 жовтня там утопився 62-річний мешканець Червонограда.

"Такі трагедії призводять до зменшення туристичної привабливості міста Берегово. Громадськість та депутати міста вже зверталися до міністра молоді та спорту — Вадима Гутцайта, передати комплекс громаді", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні у Берегові трапилася й інша трагедія — там чоловік жорстоко розправився з жінкою за відмову в інтимі.

Як повідомляв "Телеграф", днями турист загинув також і на Говерлі.