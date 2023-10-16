Второй случай за месяц: на отдыхе на Закарпатье погиб турист
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В Берегово Закарпатской области много туристов, однако вскоре их может стать несколько меньше, — ведь только за последний месяц там скончалось два мужчины, приехавших на отдых.
Первый случай был 17 сентября, а второй произошел уже в октябре. О нем рассказывают "Новости Закарпатья".
Оба трагических инцидента случились в спортивном комплексе "Закарпатье" в Берегово. Журналисты пишут, что он предназначен для проведения спортивных соревнований и до сих пор остался на "совковом" уровне технического оснащения, однако там купаются в термальной воде.
17 сентября там умер 40-летний киевлянин, а 14 октября там утопился 62-летний житель Червонограда.
"Такие трагедии приводят к уменьшению туристической привлекательности города Берегово. Общественность и депутаты города уже обращались к министру молодежи и спорту — Вадиму Гутцайту, передать комплекс громаде", — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне в Берегово случилась и другая трагедия, — там мужчина жестоко расправился с женщиной за отказ в интиме.
Как сообщал "Телеграф", на днях турист погиб также и на Говерле.