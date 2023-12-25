Оригінально заховав подарунки і потрапив до лікарні: на Вінничині прооперували чоловіка

Курйоз трапився напередодні Різдва

До Вінницької лікарні госпіталізували чоловіка, який отримав серйозне поранення, коли ховав різдвяні подарунки дітям. Його стан наразі стабільний.

Про інцидент повідомили у Вінницькій лікарні. За інформацією медиків, чоловік хотів оригінально заховати подарунки та обрав для цього будівлю гаража, де перекинув на себе ящик з інструментами.

Зазначається, що під час падіння одночасно увімкнулась циркулярна пилка. У результаті "пригоди" у нього відкрилась сильна артеріальна кровотеча, його екстрено прооперували. А діти наперед ознайомились зі своїми новорічними подарунками.

Раніше "Телеграф" писав, що громадська організація "Мрія дітей України" подарувала дітям загиблих героїв Київщини святкову виставу, щоб вони на кілька годин забули про війну, отримали насолоду від вистави та позитивні емоції. Вони опікуються родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти.