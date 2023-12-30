Здорощало в три рази: на окупованій частині Луганщини скаржаться на значне підвищення цін

Люди в шоці від нових цін

У тимчасово окупованій Луганській області, середні ціни на харчові продукти, виявилися значно вищими порівняно з вартістю на аналогічні товари в Україні. У так званій ДНР теж стрімко зростає вартість на деякі продукти.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор. За його словами, картопля, капуста, цибуля у два-три рази дорожчі. А буряк, морква та гречка – більш ніж у три. В так званій "лнр" у три рази вищими були ціни на капусту білокачанну.

Що дорожче

картопля – на 131,85 %,

цибуля ріпчаста – на 116,74 %,

олія соняшникова – на 85,42 %,

птиця (тушки курячі) – на 75,52 %,

свинина – на 67,30 %,

макаронні вироби – на 65,67 %,

цукор кристалічний – на 57,83 %,

масло вершкове – на 55,06 %,

сметана – на 53,07 %,

хліб житньо-пшеничний – на 51,31 %,

батон – на 44,69 %,

яловичина – на 35,69 %,

борошно пшеничне – на 31,12 %.

Підвищення цін на окупованій території, може свідчити про серйозні проблеми для людей, які змушені стикатися з високими витратами на повсякденні продукти, не кажучи за святковий стіл.

Так звана "днр" теж скиглить про високі ціни

На тимчасово окупованих територіях Донецької області, за інформацією "Вільного Радіо", майже вдвічі зросли ціни на м'ясо, ковбасу та яйця. Люди скаржаться, що їм важко купляти найнеобхідніше. Навіть стандартний набір їжі на тиждень стало суттєво дорожче.

До прикладу ціни на ялинку у чотири рази перевищують вартість у російських інтернет-магазинах

Не стримують емоцій і пропагандисти. За їх інформацією, куряче філе в так званій "днр" коштує близько 500 російських рублів, якщо перевести в гривні — 213 грн. Окупаційна влада, як завжди запевняє, що ціни піднялись максимум на декілька відсотків.

В "днр" яйця на вагу золота

13 грудня ставленик Кремля в окупованих районах Донецької області Денис Пушилін підписав "закон" про штрафи за завищені ціни.

Пушилін підписав "закон"

Стримування цін поклали на власників магазинів. Хто не послухається — отримає штраф:

перший раз на 300 тисяч російських рублів (за курсом українського Мінфіну станом на 30 грудня — це 90 тисяч гривень);

за повторне виявлення завищених цін — 800 тисяч російських рублів (або 240 тисяч гривень)

Окрім цього, з початком 2024 року людям знову зроблять "сюрприз". Влада так званої "днр" підніме ціни на продукти від 5 до 20%. Це стосується щонайменше молочної продукції, кави, соків, рису та кондитерських виробів.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає "днр" після чергових "виборів" Путіна. Багатьох хвилює питання, чи є сусідня країна на межі абсолютного тоталітаризму з погляду управління та індивідуальних свобод.