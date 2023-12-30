Подорожало в три раза: на оккупированной части Луганской области жалуются на значительное повышение цен

Люди в шоке от новых цен

На временно оккупированной территории Луганской области, средние цены на пищевые продукты оказались значительно выше по сравнению со стоимостью на аналогичные товары в Украине. В так называемой ДНР тоже стремительно растет цена на некие продукты.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор. По его словам, картофель, капуста, лук в два-три раза дороже. А свекла, морковь и гречка – более чем в три. В так называемой "лнр" в три раза выше цены на капусту белокочанную.

Что дороже

картофель – на 131,85%,

лук репчатый – на 116,74 %,

масло подсолнечное – на 85,42 %,

птица (тушки куриные) – на 75,52 %,

свинина – на 67,30%,

макаронные изделия – на 65,67 %,

сахар кристаллический – на 57,83%,

масло сливочное – на 55,06 %,

сметана – на 53,07%,

хлеб ржано-пшеничный – на 51,31%,

батон – на 44,69 %,

говядина – на 35,69%,

мука пшеничная – на 31,12%.

Повышение цен на оккупированной территории может свидетельствовать о серьезных проблемах для людей, вынужденных сталкиваться с высокими затратами на повседневные продукты, не говоря за праздничный стол.

Так называемая "днр" тоже скулит о высоких ценах

На временно оккупированных территориях Донецкой области, по информации "Свободного Радио", почти вдвое выросли цены на мясо, колбасу и яйца. Люди жалуются, что им тяжело покупать самое необходимое. Даже стандартный набор пищи в неделю стал существенно дороже.

К примеру, цены на елку в четыре раза превышают стоимость в российских интернет-магазинах.

Не сдерживают эмоций и пропагандисты. По их информации, куриное филе в так называемой "ДНР" стоит около 500 российских рублей, если перевести в гривне — 213 грн. Оккупационные власти, как всегда, уверяют, что цены поднялись максимум на несколько процентов.

В "днр" яйца на вес золота

13 декабря ставленник Кремля в оккупированных районах Донецкой области Денис Пушилин подписал "закон" о штрафах за завышенные цены.

Пушилин подписал "закон"

Сдерживание цен возложили на владельцев магазинов. Кто не послушает — получит штраф:

первый раз в 300 тысяч российских рублей (по курсу украинского Минфина по состоянию на 30 декабря — это 90 тысяч гривен);

за повторное выявление завышенных цен – 800 тысяч российских рублей (или 240 тысяч гривен)

Кроме этого, с началом 2024 года людям снова сделают "сюрприз". Власти так называемой "ДНР" поднимут цены на продукты от 5 до 20%. Это касается, по меньшей мере, молочной продукции, кофе, соков, риса и кондитерских изделий.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет "ДНР" после очередных "выборов" Путина. Многих волнует вопрос, соседствует ли страна на грани абсолютного тоталитаризма с точки зрения управления и индивидуальных свобод.