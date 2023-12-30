Подорожало в три раза: на оккупированной части Луганской области жалуются на значительное повышение цен
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Люди в шоке от новых цен
На временно оккупированной территории Луганской области, средние цены на пищевые продукты оказались значительно выше по сравнению со стоимостью на аналогичные товары в Украине. В так называемой ДНР тоже стремительно растет цена на некие продукты.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор. По его словам, картофель, капуста, лук в два-три раза дороже. А свекла, морковь и гречка – более чем в три. В так называемой "лнр" в три раза выше цены на капусту белокочанную.
Что дороже
- картофель – на 131,85%,
- лук репчатый – на 116,74 %,
- масло подсолнечное – на 85,42 %,
- птица (тушки куриные) – на 75,52 %,
- свинина – на 67,30%,
- макаронные изделия – на 65,67 %,
- сахар кристаллический – на 57,83%,
- масло сливочное – на 55,06 %,
- сметана – на 53,07%,
- хлеб ржано-пшеничный – на 51,31%,
- батон – на 44,69 %,
- говядина – на 35,69%,
- мука пшеничная – на 31,12%.
Повышение цен на оккупированной территории может свидетельствовать о серьезных проблемах для людей, вынужденных сталкиваться с высокими затратами на повседневные продукты, не говоря за праздничный стол.
Так называемая "днр" тоже скулит о высоких ценах
На временно оккупированных территориях Донецкой области, по информации "Свободного Радио", почти вдвое выросли цены на мясо, колбасу и яйца. Люди жалуются, что им тяжело покупать самое необходимое. Даже стандартный набор пищи в неделю стал существенно дороже.
К примеру, цены на елку в четыре раза превышают стоимость в российских интернет-магазинах.
Не сдерживают эмоций и пропагандисты. По их информации, куриное филе в так называемой "ДНР" стоит около 500 российских рублей, если перевести в гривне — 213 грн. Оккупационные власти, как всегда, уверяют, что цены поднялись максимум на несколько процентов.
13 декабря ставленник Кремля в оккупированных районах Донецкой области Денис Пушилин подписал "закон" о штрафах за завышенные цены.
Сдерживание цен возложили на владельцев магазинов. Кто не послушает — получит штраф:
- первый раз в 300 тысяч российских рублей (по курсу украинского Минфина по состоянию на 30 декабря — это 90 тысяч гривен);
- за повторное выявление завышенных цен – 800 тысяч российских рублей (или 240 тысяч гривен)
Кроме этого, с началом 2024 года людям снова сделают "сюрприз". Власти так называемой "ДНР" поднимут цены на продукты от 5 до 20%. Это касается, по меньшей мере, молочной продукции, кофе, соков, риса и кондитерских изделий.
Ранее "Телеграф" писал, что ждет "ДНР" после очередных "выборов" Путина. Многих волнует вопрос, соседствует ли страна на грани абсолютного тоталитаризма с точки зрения управления и индивидуальных свобод.