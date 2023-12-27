Суд вынес приговор Пушилину: сколько получил главарь "ДНР"

Ему назначили максимальное наказание

Суд вынес приговор главарю незаконно созданной на территории Донбасса так называемой "ДНР" Денису Пушилину. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационная деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что осужденному назначено максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР". На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав России".

В ОГП отметили, что в дальнейшем главарь "ДНР" неоднократно подчеркивал а подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к России. Тем самым призвал к захвату Россией территории Украины.

Наконец, на основании подписанного "председателем" ничтожного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление". 30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

Напомним, в ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы приговорен оккупационный "губернатор" Херсонщины Владимир Сальдо. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.